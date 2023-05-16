После обстрела ВСУ предприятие «Черноморнефтегаз» почти перестало добывать газ в Крыму

Сейчас основным источником заработка для предприятия является добыча нефти. Фото: "Черноморнефтегаз"

За последний год компания «Черноморнефтегаз» потерпела немало убытков. Все началось после того, как три морские платформы в конце июня 2022 года попали под обстрел с украинской стороны. Из-за сильного удара полностью сгорела вышка БК-1 и повредилась плавучая буровая установка «Крым-1», работу на трех платформах пришлось полностью приостановить.

Последствия не заставили себя долго ждать. Как сообщил замгендиректора предприятия Олег Гринь на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма, в первом квартале 2023 года компания «Черноморнефтегаз» вышла в убыток на 1 млрд рублей.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ДОХОДА

По его словам, ситуация резко начала ухудшаться после ракетного обстрела со стороны ВСУ. В целях безопасности добычу природного газа пришлось приостановить.

- Это был один из основных источников нашего дохода. Так, за первый квартал этого года добыча сократилась в 70 раз. По сути, морская добыча для нас была 90% от той добычи, которую «Черноморнефтегаз» осуществлял в рамках производственной деятельности, - отметил Гринь.

ПРОГНОЗЫ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ

Так, к концу года, по прогнозам замгендиректора, «Черноморнефтегаз» может уйти в дефицит бюджета до пяти миллиардов рублей, ведь только за первый квартал чистый убыток составил 1 миллиард 181 миллионов рублей.

По словам замгендиректора, сейчас основным источником заработка для предприятия является добыча нефти. Компания стала газотранспортной организацией, которая осуществляет транспортировку ресурса, которую ранее купила на бирже.

Во время заседания он также обратился в комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу республики и вынес на обсуждение возможность освобождения от налога на новые объекты газотранспортной системы, так как на данный момент компания не полностью эксплуатирует свои морские объекты.

Напомним, 20 июня 2022 года украинские военные нанесли удар по буровым платформам крымского предприятия «Черноморнефтегаз» на месторождении в 71 километре от Одессы. В тот момент на них работали 109 человек, из которых трое пострадали и семь пропали без вести. Сильнее всего повредилась первая буровая установка, с которой эвакуировали пять человек.

Позже, 26 июня, крымскую платформу предприятия снова обстреляли, из-за чего работу на трех платформах полностью приостановили.

Заметим, после перехода полуострова в Россию в марте 2014 года предприятие «Черноморнефтегаз» было национализировано властями республики. Ранее оно принадлежало «Нафтогазу Украины».

Сейчас компания добывает нефть и природный газ на территории полуострова, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Основная часть буровых установок находится в Черном море.

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