Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 мая 2023 10:15

Звук переполошил весь район: что происходит в Крыму на месте схода грузового поезда 18 мая 2023 года

На месте схода грузового поезда 18 мая задействовано 40 человек личного состава Крымской железной дороги
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
На месте работают сотрудники профильных служб

На месте работают сотрудники профильных служб

Фото: Александра Тимощенко

Утро четверга в Крыму началось неспокойно. В Симферопольском районе недалеко от поселка Чистенькое произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По информации представителей Крымской железной дороги, все случилось в результате вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.

Подрыв произошел в районе 8:20 по местному времени между Симферополем и Бахчисараем. На место сразу же прибыли силовики и рабочие: к 13:00 удалось поднять один вагон. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но рабочим еще предстоит восстановить пути.

Рассказываем с места событий, что происходит на месте схода грузового поезда в Симферопольском районе.

УСЛЫШАЛИ ГРОМКИЙ ХЛОПОК

Поселок Чистенькое, рядом с которым случился инцидент, находится в 9 километрах от крымской столицы. Утро в этом районе началось как обычно: кто-то собирался на работу, в школу или ехал по делам. По словам местных, громкий звук в районе 8 часов переполошил многих.

Восстановить жд-пути планируется уже к вечеру 18 мая

Восстановить жд-пути планируется уже к вечеру 18 мая

Фото: Александра Тимощенко

- Услышала какой-то хлопок, похожий на взрыв. Думала, что беспилотник сбили, только потом уже узнала в новостях, что это был поезд. Хорошо, что никто не пострадал, - говорит КП-Крым жительница поселка Ирина.

За считанные минуты к месту ЧП съехались все профильные службы, силовики и сотрудники транспортных компаний.

ВОССТАНОВЯТ ЗА ДЕНЬ

На месте все еще продолжаются восстановительные работы. Но к вечеру 18 мая движение на поврежденном участке планируют восстановить. Об этом на месте заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

- Проговорили предварительно с «Южной транспортной пригородной компанией», наладили взаимодействие. Сейчас уже начались мероприятия по восстановлению движения. Надеюсь, сегодня к вечеру движение будет, - сообщил он.

Также на месте задействовано 10 единиц техники и как минимум 40 человек личного состава КЖД.

В вагонах поезда находилось зерно

В вагонах поезда находилось зерно

Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в эфире «России 24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал сход грузового вагона подрывом. По его словам, он был организован киевскими властями. Руководитель крымского парламента также выразил уверенность в том, что жители полуострова к инциденту никак не причастны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На перегоне Симферополь – Севастополь приостановили движение электропоездов

Пассажиров будут доставлять на эти станции автобусами (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯЧП на железной дороге в Крыму