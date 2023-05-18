Звук переполошил весь район: что происходит в Крыму на месте схода грузового поезда 18 мая 2023 года

На месте работают сотрудники профильных служб Фото: Александра Тимощенко

Утро четверга в Крыму началось неспокойно. В Симферопольском районе недалеко от поселка Чистенькое произошел сход с рельсов вагонов грузового поезда с зерном. По информации представителей Крымской железной дороги, все случилось в результате вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.

Подрыв произошел в районе 8:20 по местному времени между Симферополем и Бахчисараем. На место сразу же прибыли силовики и рабочие: к 13:00 удалось поднять один вагон. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но рабочим еще предстоит восстановить пути.

Рассказываем с места событий, что происходит на месте схода грузового поезда в Симферопольском районе.

УСЛЫШАЛИ ГРОМКИЙ ХЛОПОК

Поселок Чистенькое, рядом с которым случился инцидент, находится в 9 километрах от крымской столицы. Утро в этом районе началось как обычно: кто-то собирался на работу, в школу или ехал по делам. По словам местных, громкий звук в районе 8 часов переполошил многих.

Восстановить жд-пути планируется уже к вечеру 18 мая Фото: Александра Тимощенко

- Услышала какой-то хлопок, похожий на взрыв. Думала, что беспилотник сбили, только потом уже узнала в новостях, что это был поезд. Хорошо, что никто не пострадал, - говорит КП-Крым жительница поселка Ирина.

За считанные минуты к месту ЧП съехались все профильные службы, силовики и сотрудники транспортных компаний.

ВОССТАНОВЯТ ЗА ДЕНЬ

На месте все еще продолжаются восстановительные работы. Но к вечеру 18 мая движение на поврежденном участке планируют восстановить. Об этом на месте заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

- Проговорили предварительно с «Южной транспортной пригородной компанией», наладили взаимодействие. Сейчас уже начались мероприятия по восстановлению движения. Надеюсь, сегодня к вечеру движение будет, - сообщил он.

Также на месте задействовано 10 единиц техники и как минимум 40 человек личного состава КЖД.

В вагонах поезда находилось зерно Фото: Александра Тимощенко

Напомним, в эфире «России 24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов назвал сход грузового вагона подрывом. По его словам, он был организован киевскими властями. Руководитель крымского парламента также выразил уверенность в том, что жители полуострова к инциденту никак не причастны.

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