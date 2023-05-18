Две новые фигурки бронзовых пчел установили в Симферополе

Пчела в ролике - это уже 47-я фигурка проекта. Фото: "Симфероольские пчелы"/Vk

В Симферополе установили две новые фигурки бронзовых пчел – символов города. Пчела в ролике и Пчела под зонтиком теперь радуют глаз на площади Куйбышева. Об этом КП-Крым рассказала координатор проекта «Симферопольские пчелы» Татьяна Казначеева.

- Изначально была идея установить Пчелу в ролике на новой площадке для скейтеров, но мы побоялись. Там темное место, и молодежь, наверняка, быстро бы ее поломала. Поэтому обе поставили на Куйбышевском рынке. После реконструкции там хорошие места для отдыха, - рассказала художник.

Пчелку под зонтиком можно найти в районе Куйбышевского рынка. Фото: "Симфероольские пчелы"/Vk

Кроме того, удалось восстановить и две фигурки, которые были украдены год назад в Екатерининском сквере. Напомним, тогда центр Симферополя буквально за две ночи лишился сразу семи статуэток - Екатерины и Потемкина, Туриста, Йога, Детей и Богини красоты, Девочки и голубей. Полиция вскоре нашла похитителя. Им оказалась 24-летняя женщина, которая призналась, что сбила пчелок кувалдой и отнесла в пункт приема металлолома. Скупщики заплатили ей 4 тысячи рублей, в то время как ущерб авторы проекта оценили в 200 тысяч. Именно столько стоит отлить из бронзы новых пчелок.

- Сегодня мы восстановили Туриста и Йога. Причем Туриста установили не на то же самое место, а рядом. На старом остались его рюкзачок и ножки. Идея в том, что, может, когда человек увидит, что эту пчелу уже воровали, у него появится чувство сострадания. Кроме того, это как исторический факт, что здесь был акт вандализма. Если и этого Туриста украдут, мы поставим нового рядом с прежним. И тогда будет два кусочка старого и новый, - рассказала Татьяна Казначеева.

Туриста установили рядом с его прежним местом. "Симфероольские пчелы"/Vk

При этом, чтобы не привлекать внимание грабителей, бронзовые фигурки решено было состарить. Мастера добавили к ним слой патины.

- Потому что последние отливали золотые и яркие. Видимо этим они сильно и привлекали грабителей. Получилось достойно, - отметила координатор проекта.

Чтобы не привлекать грабителей, мастера "состарили" Йога. Фото: "Симфероольские пчелы"/Vk

До конца года авторы проекта планируют восстановить еще нескольких украденных пчел. Одна из них обретет новый образ. Еще одна будет совершенно новой.

С учетом похищенных, которые в скором времени снова появятся на своих местах, симферопольских пчел уже 48.

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