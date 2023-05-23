Двое крымчан получили почти 15 лет колонии на двоих за подготовку заказного убийства бизнесмена

Тело предпринимателя собирались растворить в кислоте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белогорском районе Крыма двух членов преступной группы признали виновными в организации и пособничестве в приготовлении к убийству, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в январе 2022 года силовики предотвратили заказное убийство 49-летнего бизнесмена из Алушты по имени Виктор. Мужчине досталось солидное наследство после смерти брата. Организатором покушения выступил человек по имени Юрий. К преступлению в качестве пособника он привлек знакомого, а тот нашел исполнителя.

В ходе нескольких встреч преступники обговорили все детали преступления – его способ, механизм совершения, а также сокрытие следов. Как сообщалось ранее, тело собирались растворить в кислоте. За совершение преступления организатор готов был заплатить миллион, но в качестве аванса отдал 400 тысяч рублей. Однако исполнитель обратился к правоохранителям и сообщил о готовящемся преступлении. Была проведена инсценировка убийства.

– Его доказательства представлены организатору преступления, который передал вознаграждение исполнителю, – отметили в прокуратуре.

Двух участников преступной группы задержали. На кадрах оперативной съемки видно, что сотрудникам ФСБ пришлось открыть предупредительный огонь во время погони за одним из злоумышленников. В СК сообщили, что дома у одного из мужчин обнаружили порох.

Белогорский районный суд признал обоих крымчан виновными. Одного из них приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, а другого – к 8 годам 2 месяцам. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима.

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