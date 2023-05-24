Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии крымского моста из-за плановых учений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

– В 11:00 движение автомобильного транспорта, на участке а/д А-290 Новороссийск-Керчь км 141+018 – км 160+048 (транспортный переход через Керченский пролив) возобновлено в штатном режиме, – сообщили в учреждении.

Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии крымского моста из-за плановых учений.

Напомним, в настоящее время проезд по автодорожной части Крымского моста разрешен легковым автомобилям и автобусам, водители фур грузоподъемностью более 1,5 тыс. тонн пользуются паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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Такое решение принято в целях безопасности (подробнее)