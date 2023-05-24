В Севастополе ФСБ задержала одного из лидеров ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Противозаконную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В Севастополе задержан 31-летний житель города, подозреваемый в участии в деятельности местной ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»* (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Установлено, что житель с 2019 года принимал активное участие в деятельности севастопольской ячейки религиозной организации. <...> Мужчина занимался незаконной организацией собраний, выступлений с изучением религиозных материалов, с использованием сети «Интернет» пропагандировал экстремистские идеи, – говорится в сообщении.

Противозаконную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. По месту сбора адептов секты и по месту жительства мужчины правоохранители нашли запрещенную литературу и иные материалы, подтверждающие преступную деятельность.

– В рамках следствия будет установлена возможная причастность к незаконной экстремистской деятельности иных лиц, – добавили в Следкоме.

Расследование продолжается.

Напомним, в марте двое организаторов крымской ячейки «Свидетелей Иеговы»* получили по шесть лет колонии. Мужчины организовали запрещенную секту в Армянске.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в России экстремистская организация.

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