Кроме квартиры Зеленского, также удалось национализировать еще 57 новых объектов. Фото: Александра Тимощенко

Роскошный пентхаус в Ялте, который десять лет назад купил президент Украины Владимир Зеленский, попал под национализацию. Окончательное решение о передаче объектов в собственность республики приняли депутаты на сессии Госсовета 24 мая.

Квартира Зеленского с самой большой террасой Фото: Александра Тимощенко

- Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, «наколядовав» при этом себе в карман около 4 млрд долларов. Так сказать - по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой. Пошлет еще сотню-другую - компенсирует потери крымской недвижимости, - заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

С крыши открывается замечательный вид Фото: Александра Тимощенко

В далеком 2013 году Зеленский вместе с женой нашли королевские апартаменты с видом на море, горы и лес. Кто не мечтает о таком уютном гнездышке в элитном районе? Семья украинского президента не стала исключением. Квартиру они выбрал в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия прямо напротив знаменитого дворца. Только вот насладиться хоромами в полной мере так и не получилось: сначала ремонт, потом Майдан, а после полуостров стал российским.

ВЫСТАВЯТ НА АУКЦИОН

Девять лет квартира пустовала. Изначально ее хотели продать и даже выставили на продажу. Но в последние несколько лет недвижимость буквально заморозили. И вот, после долгой юридической работы с документами власти Крыма добились своего - элитный пентхаус удалось национализировать. Как рассказали в пресс-службе спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в дальнейшем ее выставят на аукцион, а вырученные деньги передадут малообеспеченным или многодетным семьям.

Внутри жилого комплекса жильцов встречает дворецкий Фото: Александра Тимощенко

- Перед конечной продажей на аукционе еще будет большая процедура оценки имущества, - отмечают в пресс-службе.

ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

По словам вице-спикера республиканского парламента Ефима Фикса, власти республики сделают все для того, чтобы поскорее оборвать все связи с украинскими олигархами, которые долгое время паразитировали и наживались на полуострове.

- Очень рад, что, наконец-то, удалось положить конец этому мошеннику Зеленскому и всем остальным паразитам, которые имели в Крыму бизнесы, спокойно выкачивали из них деньги и продолжали плеваться желчью в нашу сторону. Врагам в Крыму не место, поэтому мы сделаем все для того, чтобы очистить полуостров от бессовестных злодеев, - сказал КП-Крым Ефим Фикс.

Также семья украинского президента имела свое личное место в подземной паркове Фото: Александра Тимощенко

ДЕНЬГИ ОТДАДУТ НУЖДАЮЩИМСЯ

Средства, вырученные от продажи квартиры президента Незалежной, потратят на нужды республики. Ранее о том, что деньги будут переданы на нужды малообеспеченных и многодетных семей, говорил глава РК Сергей Аксенов.

Такого же мнения придерживается сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» она отметила, что необходимо в первую очередь думать о незащищенных категориях граждан.

- Сегодня есть вопросы, касающиеся обеспечения участников СВО. Поэтому здесь вперед загадывать не будем. Но все вырученные средства будут потрачены в интересах самых незащищенных категорий граждан и людей, которые в этом нуждаются, - подчеркнула сенатор.

Напомним, кроме квартиры Зеленского, также удалось национализировать еще 57 новых объектов. Их передали в собственность республики.

Ранее в Госсовете заявляли, что под национализацию на полуострове попали около 700 объектов. Все имущество планируют продать, а вырученные средства отправят на нужды малообеспеченных и участников СВО.

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