В Крыму за ночь отразили атаку шести беспилотников

Заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА Фото: Надежда ДАЦЮК

В ночь на 25 мая военные отразили атаку беспилотников на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Сбиты или нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы шесть дронов.

– В разных районах Республики Крым заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью военные отразили атаку БПЛА на город. Два дрона уничтожены, еще несколько посажены с помощью средств РЭБ.

Напомним, 19 мая Сергей Аксенов сообщил, что система ПВО сбила четыре беспилотника на севере полуострова.

В ночь на 7 мая Севастополь атаковали более 10 украинских дронов.

6 мая над Республикой Крым военные уничтожили две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».

В конце марта над Джанкоем были сбиты украинские беспилотники, начиненные шрапнелью. По данным властей, они были нацелены на гражданские объекты. Обломки сбитого БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек получил ранения.

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