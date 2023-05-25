Днем средняя температура в первый месяц лета составит примерно 25-27 градусов Фото: Михаил ПАТЛИС

Под конец мая в Крыму, наконец-то, пришло ощущение приближающегося лета. К тому же, до заветного жаркого сезона осталось всего ничего - неделя! Поэтому жители полуострова уже начинают считать дни и задаваться вопросом, не подведет ли погода, как в прошлом году.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в Крыму в июне-2023.

По прогнозам синоптиков, в конце мая и в начале июня 2023 года полуостров будет заливать дождями. Однако это не помешает столбикам термометра идти на повышение. Так, совсем скоро температура воздуха в Крыму дойдет до +27...+30 градусов.

- В конце мая у нас уже выпущено штормовое предупреждение. Всю неделю мы ожидаем кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы и даже град. При этом в западных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Погода пока что у нас нестабильная, - отмечает начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Осадки можно ждать преимущественно в первой половине дня, а во второй - солнце снова будет радовать своим теплом. В первых числах июня температура на полуострове пойдет на повышение и поднимется до +29...+30 градусов.

Средняя температура в первый месяц лета составит примерно +25...+27 градусов в светлое время суток, а в темное - около +18. Несмотря на дождливое начало июня, по прогнозам синоптиков, больше половины дней месяца будут солнечными.

Уже в июне можно будет открыть купальный сезон, ведь температура морской воды к середине месяца прогреется до комфортных +20...+21 градуса. При этом, уже сейчас она составляет +18 градусов.

Кстати, температура воздуха в июне 2023 в этом году значительно выше прошлогодних отметок. Начало этого же месяца в прошлом году было прохладным, а под конец июня-2022 полуостров и вовсе накрыло сильными ливнями.

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