Самой дорогой монетой мира признали золотую находку из старинного крымского Пантикапея

Новый хозяин чеканки решил остаться анонимным. Фото: www.arsclassicacoins.com

На аукционе в Швейцарии продали самую дорогую монету мира, которая была отчеканена ни много ни мало около двух тысяч лет назад. Ей оказалась золотая чеканка из крымского Пантикапея. На сайте аукционного дома указано, что новый владелец купил ее почти за четыре с половиной миллиона местных франков - в переводе он потратил больше 400 миллионов рублей (по курсу на 1 июня 2023). Но покупатель предпочел остаться анонимным.

300 ЛЕТ НАЗАД ДО НАШЕЙ ЭРЫ

Так, монету Боспорского царства сделали больше 300 лет назад до нашей эры в античном полисе, который находился на территории современного города-героя Керчи. Но новый хозяин находки отдал баснословные деньги не только за почтенный возраст и ценное золото, а еще и за особенный поворот головы сатира.

РЕДКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Помимо почтенного возраста и ценности металла, проданный лот отличается еще одной особенностью. Из описания на сайте аукционного дома понятно, что данный статер (античная монета, - Ред.) является очень редким экземпляром, ведь обычно на старинных деньгах Пантикапея голова сатира была повернута в профиль и направлена влево, однако на этом лоте гравер решил пойти против правил и изобразить лицо иначе. На монете сатир повернут на три четверти влево.

Изначальная цена лота на аукционе была определена в один миллион франков, но эксперты NumismaticaArsClassica из Цюриха настояли на том, чтобы драгоценная монета стоила не меньше 1,25 миллиона, а в описании добавили:

- Этот экземпляр представляет из себя высочайшей редкости прекраснейшую монету. К тому же, она есть у очень ограниченного количества известных людей. Самый важный и самый желанный статер выполнил один из талантливейших мастеров-граверов более 300 лет назад до нашей эры, - заявлено в описании под лотом.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА

Золотую чеканку сделали в античном полисе Пантикапей, который находился на территории нынешней Керчи на горе Митридат. Благодаря своему географическому положению древнегреческий город долгое время находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. Основными продуктами экспорта для Пантикапея были зерно, соленая рыба, а позже широкое распространение получило и виноделие. Именно поэтому столица Боспорского царства являлась активным участником зерновой сделки двухтысячелетней давности, поэтому и имела возможность производить собственные золотые монеты.

Если посмотреть похожие лоты на разных аукционах, то цены на старинные монеты Боспорского царства доходят до десятков миллионов рублей. Самые редкие экземпляры оцениваются в сотни миллионов.

Подобные лоты можно встретить на сайте объявлений. Фото: Авито

При этом на сайте объявлений золотые статеры продаются за три, семь и пять тысяч рублей. Однако есть и лот 218-219 год н.э., который продавец оценивает в 10 миллионов.

Есть и дорогие экземпляры. Фото: Авито

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