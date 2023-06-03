В Крыму на берег выбросилось 116 дельфинов

Китообразные нуждаются в защите. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

У берегов Крымского полуострова обитают симпатичные китообразные – афалины, белобочки и азовки, которых с каждым годом становится меньше. Дельфины гибнут от различных болезней, травм, задыхаются в рыболовных сетях.

В Керчи прошло рабочее совещание по вопросам случайного прилова дельфинов в рыболовные сети у побережья Крыма за 2023 год. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- В этом сезоне количество найденных на берегу приловленных дельфинов было очень малым. Всего 13 особей. Рекордно низким малым стало и общее количество выбросов за январь-май, зафиксировано 116 случаев, - такую статистику озвучили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» в Керчи на совещании, где шла речь о случайном прилове дельфинов в рыболовные сети у побережья Крыма за 2023 год.

Исследователи также сообщили, что в этом мае зафиксировали всего 24 выброса китообразных, что в 10 раз меньше, чем в мае 2022, когда на берегу нашли 266 дельфинов.

Случилось чудо? Почему дельфины стали реже гибнуть в рыбацких снастях?!

Исследователи Центра предположили, что уменьшение случаев вязано с ограничениями рыболовства в текущей обстановке, да и самих дельфинов просто-напросто стало меньше из-за различных причин, включая болезни.

Этот вопрос, несомненно, нужно исследовать глубже, - отметили эксперты.

В прошлом году погибло очень много азовок и белобочек - на побережье находили очень много истощенных, больных представителей именно этих видов китообразных. На сегодняшний день намного чаще стали погибать афалины.

Подписчики паблика «Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» выдвинули свое видение ситуации: «Выбросов на порядок меньше потому, что численность китообразных в Черном море очень сильно сократилась»; «Не понаслышке знаю, что в закрытых для гражданских судов регионах дельфинов стало больше. Причины - обилие рыбы, отсутствие судоходства, посторонних шумов и вредных выбросов. Упавший в воду БПЛА причинит меньше вреда дельфинам, чем прогулочные суда с любопытными туристами и рыбаки, вооруженные многометровыми сетями».

КСТАТИ

В общей сложности сотрудники Центра с 2017 по 2022 год зафиксировали уже свыше 3200 выбросов дельфинов.

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