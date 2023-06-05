Пора открывать купальный сезон: где в Крыму самое теплое море в июне-2023

Самая комфортная вода для купания сейчас в Керченском проливе и Азовском море Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму, наконец-то, наступило долгожданное лето. Температура воздуха, несмотря на бушующие в конце прошлой недели ветра, стремительно приближается к +30, а местным жителям уже не терпится открыть купальный сезон.

«Комсомолка» узнала, где в Крыму уже можно открывать купальный сезон.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В КРЫМУ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2023 ГОДА

Вода в Черном море пока что бодрит, а вот в Азовском уже успела прогреться до оптимальных температур. По информации синоптиков Крымского гидрометцентра, по данным на 4 июня, море в Севастополе, Ялте и Евпатории прогрелось до +19 градусов. Самая комфортная вода для купания сейчас в Керченском проливе и Азовском море - температура там составляет +20 градусов.

- На курортах открывается купальный сезон, температура морской воды выше +18, лишь кратковременно она понижается, когда сильные ветры с суши сгоняют от берега прогретую морскую воду, - говорится в сообщении Крымского гидрометцентра.

КОГДА В КРЫМУ ОТКРОЕТСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН-2023

На данный момент купаться в море в Крыму уже можно, но для большинства вода все еще остается прохладной, потому открывают сезон только самые смелые жители полуострова.

Так, 4 июня купальный сезон открыла мэр Ялты Янина Павленко.

В числе смельчаков, открывших купальный сезон - мэр Ялты Янина Павленко. Фото: Tg-канал Янины Павленко

- Для любителей бодрящей водички самое то, - написала градоначальница в своем Tg-канале.

Остальным же придется подождать до середины июня. Как отмечают в Крымском гидрометцентре, именно тогда температура воды повысится до 22 градусов.

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