Бывшему вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову дали 4 года условно за мошенничество

Кабанов занимал должность вице-премьера с ноября 2018 года. Фото: соцсети

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов признаны виновными по делу о мошенничестве, которое было совершено группой лиц в особо крупном размере. Они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В пресс-службе Центрального районного суда Симферополя сообщили, что обоим бывшим чиновникам назначены условные сроки наказания.

Так, Евгению Кабанову назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему необходимо выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Михаилу Храмову дали три года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Третьим фигурантом этого уголовного дела был руководитель строительной компании-подрядчика по ФЦП Роман Журавлев. Он получил три года лишения свободы с испытательным сроком в два года и штрафом в 150 тысяч рублей.

Напомним, Михаил Храмов и Евгений Кабанов были задержаны и попали под следствие в сентябре 2021 года. Ущерб, который они нанесли бюджету республики, оценен в 57,5 миллиона рублей. По данным следствия, экс-чиновники завысили стоимость работ при выполнении госконтракта в 2020 году. По договору был построен водовод от Ивановского водозабора, за счет чего было улучшено водоснабжение центрального региона полуострова. Отметим, что Евгений Кабанов не признал предъявленные ему обвинения, но ущерб, нанесенный бюджету, погасил.

Кабанов был на посту вице-премьера Республики Крым в течение трех лет, до сентября 2021 года. Он курировал реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики, а также строительную отрасль.

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