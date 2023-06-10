Крым обживают самые крупные кенгуру Австралии

Рыжие кенгуру в Крыму. Фото: кадр видео

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр появились симпатичные новоселы – рыжие кенгуру. Директор зоопарка Виктор Жиленко не без гордости рассказал:

- Таким видом кенгуру может похвалиться далеко не каждый зоопарк.

Рыжие кенгуру - это крупнейшие сумчатые Австралии, которых еще называют исполинскими.

Как правило, рост таких гигантских попрыгунчиков в холке составляет примерно полтора метра, но встречаются и двухметровые особи. Короче у сумчатых вполне человеческий рост. Да и вес взрослых самцов доходит до 85 килограмм. Длина же хвоста не превышает одного метра.

И теперь парочка рыжих кенгуру, чья родословная берет начало в далекой Австралии, обживает Крым, а точнее город Бахчисарай.

- Пока что они обустраиваются в новом для себя месте и, судя по всему, с успехом. Вообще, кенгуру - очень милые животные, но за себя постоять могут, а в некоторых соревнованиях кенгуру даже боксировал с человеком, - отметил Виктор Жиленко.

Бахчисарайский парк миниатюр обожает удивлять и радовать своих гостей. Недавно здесь родился пони редкого серого окраса. Малыш, которого назвали Пончик, активный, веселый и дружелюбный.

Пару недель тому назад носуха Маруся взяла, да и стала многодетной мамой, подарив жизнь сразу семерым дочкам и сыночкам.

В свое время на всю страну прославилась кошка Мурка, усыновившая троих бельчат-сироток.

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