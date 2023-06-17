Трасса между Ростовом-на-Дону и Симферополем получила федеральный статус

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Четыре автомагистрали в новых регионах России получили статус федеральных. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В частности, в перечень дорог федерального значения включили трассу Р-280, которая связывает Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Федеральный статус также получили трассы:

- Р-150, связывающая Белгород и Мариуполь через Старобельск, Луганск и Донецк;

- Р-260, которая проходит через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск;

- А-258, связывающая Кантировку Воронежской области с Луганском.

– Это решение позволит привести в нормативное состояние основные участки автодорог, улучшить транспортную связанность регионов, – сообщили в кабмине.

В правительстве добавили, что дороги будут закреплены за подведомственным Росавтодору федеральным казенным учреждением «Упрдор «Новороссия». ФКУ проведет оценку транспортно-эксплуатационного состояния дорог и сформирует планы по их ремонту и дальнейшему развитию.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Чонгар» между Крымом и Херсонской областью планируют расширить к осени. По словам вице-премьера, плановый срок окончания работ - 1 сентября, однако, возможно, получится завершить работы раньше

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