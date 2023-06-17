Суд вынес приговор четверым крымчанам, готовившим теракт

Южный окружной военный суд вынес приговор четверым фигурантам дела о подготовке теракта в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный окружной военный суд вынес приговор четверым фигурантам дела о подготовке теракта в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

– В 2020 году в Республике Крым и Севастополе Андрей Кулиевич, Николай Лагутин и Валентин Хорошаев в целях производства взрыва в месте массового скопления людей проводили поиск потенциальных объектов, осуществляли разведку имеющихся на них антитеррористических систем безопасности путем осмотра и фотографирования, а также изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства, – говорится в сообщении.

В суде добавили, что трое фигурантов хранили по месту жительства Кулиевича самодельное огнестрельное оружие и три пистолетных патрона. В мае 2020 года вместе с четвертым фигурантом - Андреем Решетниченко - они расклеили в общественных местах листовки с призывом к свержению государственной власти.

Кулиевич, Лагутин и Хорошаев признаны виновными в покушении на теракт (часть 1 ст. 30 - пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ), пропаганде терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ), незаконном хранении оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатки (часть 2 статьи 222.1 УК РФ). Кулиевич получил 7,5 лет исправительной колонии строгого режима, Хорошаев – 7 лет и 3 месяца, Лагутин – 7 лет, все трое первые четыре года проведут в тюрьме и обязаны выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

Решетниченко, которого признали виновным в пропаганде терроризма, приговорен к 2 годам колонии-поселения.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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