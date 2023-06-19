При взрыве автомобиля в Крыму пострадал помощник вице-премьера Запорожской области

Авария произошла ранним утром на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Ранним утром 19 июня на Евпаторийском шоссе под Симферополем произошел шокирующий случай - во внедорожнике Land Cruiser взорвался газовый баллон. В результате пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, иномарка врезалась в препятствие, после чего установленное там оборудование загорелось.

Выяснилось, что в автомобиле находились чиновники из Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Tg-канале, за рулем иномарки находился помощник вице-премьера по экономическому развитию нового региона России и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

- После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук - от 30 до 50%, - подчеркнул Владимир Рогов.

По информации председателя движения «Мы вместе с Россией», на данный момент все пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь. Жизни запорожских чиновников ничего не угрожает. Эту же информацию КП-Крым ранее сообщили в крымском Минздраве.

Стоит отметить, что ситуацию уже взяла на контроль прокуратура республики. Официально причина взрыва пока не установлена. Тем не менее, по информации Владимира Рогова, помощник Владимира Епифанова сообщил, что за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в крымской столице.

Пострадавший от взрыва баллона Владимир Епифанов - помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России». Фото: Владимир Рогов\Tg

СПРАВКА КП

Пострадавший при взрыве газового баллона Владимир Епифанов - уроженец Челябинской области. Долгое время он занимал руководящие посты в охранных предприятиях, а в 2015 году начал политическую карьеру. В Запорожской области Владимир Епифанов занимает пост советника вице-премьера по экономике, ранее же был и.о. министра экономического развития региона.

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