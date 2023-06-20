Мрачное лето: синоптики рассказали, стоит ли ждать опасных природных катаклизмов в Крыму

В этом году лето на полуострове славится непредсказуемой погодой. Фото: "Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь"\VK

Лето в Крыму в этом году не перестает удивлять. Не успели крымчане убрать куртки подальше в шкаф, как на полуостров нагрянула почти тридцатиградусная жара. Но не все так гладко. Солнечные дни сменяются ливнями и грозами, а отдыхающие на пляже не расслабляются, ведь непогода может застать врасплох.

Вот и минувшие выходные порадовали лишь поклонников мрачной атмосферы. Отдыхающие на пляже в севастопольской Учкуевке и вовсе увидели необычное природное явление. Над морем нависли пугающие грозовые облака, издалека напоминающие смерч. Видео страшной красоты местные жители опубликовали в соцсетях.

«Экспекто патронум», - шутят крымчане, проводя аналогию с известными фильмами про Гарри Поттера. Надо сказать, погода действительно была достаточно подходящей для съемок мрачных кинолент. Кто бы мог подумать, что за каких-то полчаса до этого отдыхающие спокойно нежились под лучами июньского солнца.

НАДВИГАЕТСЯ БУРЯ?

Несмотря на то, что погода в Крыму переменчива, опасаться более опасных природных явлений - урагана или смерча - местным жителям и туристам не стоит. Как «Комсомолке» рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, синоптики внимательно следят за всеми изменениями погодных условий.

- Если Крыму грозят какие-то опасные явления, мы выпускаем штормовое предупреждение, где перечисляем все, что может ожидать местных жителей. То, что видели на днях - обычные грозы и сильные ливни, больше ничего страшного не было, - подчеркнула Татьяна Любецкая.

По словам синоптика, утверждать точно, что Крыму долгое время не будут грозить опасные природные катаклизмы, разумеется, нельзя. Ураган - это очень сильный ветер со скоростью свыше 33 метров в секунду, а смерч возникает из грозовых облаков. Если вдруг станет понятно, что надвигается буря, заранее предупредят всех.

- Но на данный момент бояться явно нечего, - заключила Татьяна Любецкая.

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