Громкая перестановка: в КФУ неожиданно сменился ректор

Андрей Фалалеев посвятил КФУ пять лет. Фото: пресс-служба КФУ

Андрей Фалалеев 20 июня, во вторник, сложил с себя полномочия ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

- С 22 июня исполняющим обязанности ректора станет первый проректор по учебной и методической деятельности Владимир Олегович Курьянов. Соответствующий приказ будет подписан завтра, - сообщил собственный источник «Комсомольской правды».

Напомним, что Андрей Фалалеев посвятил КФУ пять лет. С 2017 по 2020 года он исполнял обязанности ректора, а через два года занял эту должность. Ранее экс-ректор крымского вуза был директором Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

Первый проректор по учебной и методической деятельности вуза Владимир Курьянов работает в университете с 2005 года, является старшим научным сотрудником и доктором химических наук.

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