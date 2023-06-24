Михаил Развожаев: В Севастополе введение спецрежима не требуется

Михаил Развожаев. Фото: Михаил Развожаев/VK

Губернатор города федерального значения Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале:

- Нахожусь на рабочем месте с раннего утра. Заслушал доклады руководителей всех силовых ведомств. В городе все спокойно. Введение спецрежима не требуется.

Руководитель региона отметила, что Севастополь поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина.

- Мы уверены, ситуация скоро разрешится и мы продолжим идти к нашей Победе, - заявил Михаил Развожаев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также заявил о полной поддержке президента России Владимира Путина.

Напоминаем, что в связи с провокацией бизнесмена Евгения Пригожина президент России Владимир Путин выступил с обращением. Глава страны призвал всех задействованных в вооруженном мятеже сложить оружие и сдаться.

На Крымском полуострове все спокойно, но жителей и гостей полуострова предупредили об информационных фейках со стороны украинских спецслужб, которые пытаются вбросами дестабилизировать обстановку, но провокации заранее обречены на неудачу.

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