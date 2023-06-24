Глава парламента Крыма призвал сплотиться вокруг президента

Владимир Константинов. Фото: Владимир Константинов/VK

Спикер Государственного Совета Республики Крым Крыма Владимир Константинов высказал в соцсети свое мнение о сложившейся в России ситуации:

- Считаю, что в критический момент, который переживает страна, когда нам брошен вызов цивилизационного масштаба, единственно правильным поведением для каждого гражданина России является - сплотиться вокруг национального лидера, строго и точно выполнять распоряжения Верховного Главнокомандующего.

Политик считает, что необходимо отбросить личные амбиции и забыть все ведомственные склоки, чтобы каждый мог эффективнее делать свою работу, свое дело, таким образом приближая час победы.

- Полностью поддерживаю Владимира Владимировича Путина, уверен, что выполнение его требований, сформулированных в обращении к России, позволит не допустить гражданского конфликта и пресечет противозаконные действия со стороны тех, кто потерял политические и жизненные ориентиры и объективно стал работать на врага, - заявил Владимир Константинов и призвал сделать все возможно для сохранения спокойствия и правопорядок в республике.

Политик отметил, то крымчане всегда выступали против произвола, раскола и анархии:

- Не сомневаюсь, что они проявят свойственные им спокойствие и политическую мудрость и в этот раз.

Напоминаем. что глава Республики Крым Сергей Аксенов полностью поддержал выступление президента РФ Владимира Путина после ситуации с провокацией бизнесмена Евгения Пригожина:

- Крым с президентом.

Свою точку зрения высказал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который подчеркнул, что в городе-герое все спокойно и нет нужды вводить специальный режим.

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