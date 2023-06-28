Вонь на всю округу! Крымчанка превратила в мусорник детскую площадку в курортном поселке

Людмила Черных в импровизированном бунгало Фото: Ника АРМАШ

Обычная детская площадка в небольшом городке на ЮБК. Здесь есть все для игр ребят: карусели, лестницы и горки. Но не хватает самого главного – детского смеха. Вместо детей здесь обосновалась местная 65-летняя жительница Людмила Черных. Прямо под открытым небом она соорудила бунгало, в котором ютится, на беду местных жильцов.

Со стороны детская площадка похожа на свалку Фото: Ника АРМАШ

Со слов гаспринской пенсионерки, жизнь на улице – нужда. Интересно, что у женщины есть своя недвижимость - небольшая квартира в доме, напротив которой она сейчас обитает. И все же она выбирает быть бездомной. В ноябре прошлого года в квартире пожилой женщины случился пожар. После ЧП, с ее слов, жилье стало аварийным. Правда, специальная комиссия не приходила, и такого заключения не было. Тем более, что дети пенсионерки сразу же после произошедшего сделали косметический ремонт. Зиму и весну Людмила Ивановна прожила в своих «квадратах», а летом вдруг переместилась вместе с вещами на детскую площадку. Женщина прожила в своей квартире больше сорока лет, но все же земля под ногами и небо над головой оказалось приятнее, чем родные стены.

Так выглядит дверь в захламленное жилище Фото: Ника АРМАШ

- В 70-х я приехала в Крым из Западной Украины, с города Тернополь. Здесь вышла замуж, родила детей. Работала тут же. А теперь вынуждена жить на улице, - поясняет Людмила Черных.

Женщина не думает о здоровье, хотя болеет сахарным диабетом. Питается она объедками, которые находит в мусорных баках. Тем временем продавцы в местных магазинах рассказывают, что Людмила регулярно заходит к ним за бутылками пива.

Пройти в квартиру оказалось непросто Фото: Ника АРМАШ

Одета она, надо сказать, экстравагантно. Когда-то ее одежда была новой, но сейчас от нее не пахнет чистотой и свежестью. Обувью послужили выброшенные кем-то потрепанные резиновые шлепанцы с разных ног.

КВАРТИРА ДЛЯ МУСОРА

Людмила показала корреспонденту «КП» свою квартиру. Привычных нам ключей от жилища у женщины нет. Владелица «апартаментов» открыла двери с помощью ножниц, будто она домушник с большим стажем, а не хозяйка. Видимо, воришки боятся туда зайти. Их могут отпугнуть иконы и непонятные художества.

Когда дверь открыли, в нос ударил запах сырости и гнили. Да, там, конечно был коридор, но на классический он был не похож. С обоих боков вываливались пакеты, старая одежда и тремпеля. На полу - смятая бумага и мелкий мусор, а на стенах - лоскутки штор и новогодняя мишура. Весь этот хлам занимал большую площадь помещения. Да и «жильцы» там были соответствующие — мухи и тараканы. Однокомнатная квартира у берега Черного моря больше напомнила свалку. Только со слов женщины стало понятно, где находится уборная, а где - кухня.

Горы мусора занимают большую часть помещения Фото: Ника АРМАШ

Несмотря на жалобы хозяйки на отсутствие электричества, в комнате горела лампочка. Еще на полу были лужи. Возможно, краны здесь давно никто не чинил.

Когда-то здесь была кухня Фото: Ника АРМАШ

СОСЕДЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ

Жители гаспринского дома рассказывают: у Людмилы есть «хобби» - последние три года героиня собирает мусор, который бережно складирует в своей квартире. Сейчас же она «коллекционирует» новый хлам на своем новом месте жительства.

- В квартире после пожара был сделан ремонт. Там работают все необходимые для жизни коммуникации. Возможно, что-то нужно подчинить. Просто там все захламлено, и она не хочет этим заниматься. Проще ведь жить на улице и жаловаться, - рассказала управляющая дома.

Из окон квартиры тоже сыплется хлам Фото: Ника АРМАШ

На придомовой территории пенсионерка уже несколько раз за последние три года пыталась построить бунгало. В этот раз она «слепила» новый дом из детской горки. В нем есть импровизированная кухня, решетка вентилятора стала «плитой», на которой женщина готовит еду на открытом огне.

Заняв детскую площадку, пенсионерка не разрешает играть там детворе, которую она прогоняет с матами. Такое же отношение у нее и к остальным соседям, которые уже несколько лет страдают от ее поведения и постоянно жалуются на нее в полицию и вызывают правоохранителей. Среди жильцов есть и те, кто сочувствуют женщине, оказывают ей помощь.

- Мне ее жаль. Она всю жизнь трудилась, а теперь так. Приношу продукты по возможности, - сказал Виктор, житель дома.

НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ

Женщина даже пыталась поселиться в гараже своего старшего сына. Правда, без его ведома. Она каким-то образом вскрыла ворота, и сразу же стала перемещать туда свой «ценный» хлам. Но когда об этом узнал наследник, от тут же попросил родительницу покинуть помещение.

КП-Крым обратилась в Гаспринскую администрацию. Власти пытались решить жилищный вопрос крымчанки, договариваясь с ее детьми, а также предлагали место в доме престарелых.

- Об этой проблеме мы в курсе с самого начала, со времени пожара. Периодически направляем к Людмиле Ивановне работников социальной службы. Она постоянно отказывается общаться, - сообщил Сергей Гуров, руководитель территориального органа Гаспры.

Остается надеяться, что вскоре детская площадка в Гаспре будет использоваться по назначению, и тут снова будет слышен детский смех, а героиня нашей истории переселится в свою квартиру.

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