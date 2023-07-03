Отремонтировали за полторы недели: движение в Крым через Чонгарский мост открыто

Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью восстановлен. Фото: телеграм-канал председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скриншот видео

Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью восстановлен, движение возобновлено. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

– Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме, – написал Алексенко.

Он выразил благодарность строителям, «оперативно и качественно» восстановившим мост, а также Минстрою России за поддержку и организацию работ.

Напомним, в ночь на 22 июня ВСУ обстреляли Чонгарский мост, в результате чего было повреждено дорожное полотно. Люди не пострадали. По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, для атаки украинские боевики использовали британские ракеты Storm Shadow.

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