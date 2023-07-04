Минтранс РФ: ситуация с пробками на Крымском мосту достигнет пика 16-17 июля

Днем 4 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту составляет 7,3 километра. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»/telegram

Пиковая ситуация с заторами на Крымском мосту ожидается 16-17 июля. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Сейчас к этому готовятся, отметил глава ведомства.

- На наш взгляд, Владимир Владимирович, сейчас пиковая ситуация будет примерно 16-17 июля. Я говорил сегодня с Аксеновым Сергеем Валерьевичем (глава Республики Крым - ред.), у него такая же оценка. Когда вот туристический поток нахлынет, потом он будет спадать. Поэтому посмотрим, если надо будет, будет задействовано два еще десантных корабля, с которыми мы сейчас занимаемся, такое решение мы приняли, - сказал он.

Повышенная нагрузка на Крымский мост, по оценкам Минтранса, ожидается в пятницу, субботу и воскресенье.

На 14:00 около моста ожидали проезд 100 транспортных средств, заторы отсутствовали

По данным Виталия Савельева, по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до 1 тысячи машин. Сейчас задействовано 6 паромов.

Напомним, утром 4 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту составляла 7,3 километра. Время ожидания досмотра занимает около двух часов.

Перед транспортным переходом через пролив размещено пять пунктов выдачи питьевой воды и установлены 28 биотуалетов. На местах есть «скорые», спасатели и пожарные.

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