«Сезон поехал»: курортное лето началось с пробок на Крымском мосту

Длина затора на мосту доходила до 13 километров. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

Очереди из автомобилей в сторону Крыма говорят о том, что «сезон поехал» в прямом и переносном смысле. Чтобы разгрузить Крымский мост, Минобороны готово направить два больших десантных корабля для перевозки авто через Керченский пролив. Видимо, будет отдельная очередь из желающих прокатиться в транспортном отсеке военного судна, как увлекательной части поездки в Крым. Если, конечно, такие корабли действительно выделят.

КОГДА ЖАРКО, ТОГДА И ЛЕТО

Как только установилась по-летнему жаркая погода и вода в море прогрелась выше 20 °С, туристы потянулись на крымское побережье. Оживление началось с 20-х чисел июня и дальше по нарастающей с каждым градусом потепления воздуха и морской воды. Пиковый наплыв произошел перед первыми выходными июля - очередь на досмотр для въезда на Крымский мост со стороны Тамани растянулась на 13 км. В ожидании люди знакомились в чатах, договаривались о встрече уже по приезде на курорт и интересовались лучшими отелями и гостевыми домами у бывалых курортников.

Туристов к середине лета на пляжах стало больше, но все же не на уровне прошлого года Фото: Анна КИРИЕНКО

- В первые дни июля значительно увеличилось количество автотуристов, направляющихся на полуостров. Соответственно вырос уровень бронирования отелей и санаториев республики. Средний уровень бронирования на июль составляет более 52% и продолжает расти. Отличительной особенностью сезона является короткое плечо бронирования в одну-две недели до заезда, а также рост объема оплаты размещения после прибытия в гостиницу «со стойки», - отмечает министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

ПЛЯЖИ ПЕРЕКОПАНЫ

Однако часть гостей решили не искушать судьбу и, не доезжая до пробки на мост, отправлялись на курорты Краснодарского края, где резко пошли вверх брони и цены.

- Ситуация с Крымским мостом звучала как провокация, но 11 км пробки мало кого вдохновит сюда ехать. К этому тоже есть вопросы, это не способствует рекламе Крыма и отдыха у нас, - считает председатель Ассоциации малых отелей Крыма, полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму и Севастополе Наталья Стамбульникова. - Когда случилось разрушение дамбы Каховской ГЭС, не представляете просто, сколько людей звонили и чуть ли не отказывались от поездки, потому что якобы у нас вода грязная, и здесь нельзя купаться. Элементарно начинаешь чуть ли не преподавать географию за шестой-седьмой класс, какие течения у нас в Черном море, в каком направлении, и куда идет вода Днепра.

Помимо качества морской воды, туристов очень раздосадовало отсутствие информации о закрытых под военные нужды пляжах. Владельцы туристического жилья в Поповке, Штормовом, Межводном не торопятся сообщать об ограничениях, тем более что какие-то участки оставили для пляжников, но в целом ситуация выглядит минимум некрасиво - военные перед гражданскими не отчитываются, а местные власти решили не распространять «плохие новости» и обойти тему обтекаемой формулировкой «некоторые пляжные территории временно закрыты».

Туристы узнают, что доступа на берег нет, уже после заселения в номер Фото: Анна КИРИЕНКО

- К сожалению, да, информация по поводу пляжей не была доведена. Я говорила отельерам, пожалуйста, давайте на своих страничках своевременную информацию. Потому что до абсурда доходит, а правдивую информацию транслировать некому. Гости должны об этом знать, - уверена Стамбульникова.

ОДИН ЗАКРЫЛИ, ДРУГОЙ НЕ ОТКРЫЛИ

- На сегодняшний день на территории Черноморского района у нас открыто 11 пляжей - на территории самого поселка Черноморское, Оленевского и Окуневского сельских поселений, - говорит глава администрации Черноморского района Наталья Писарева. - Да, у нас на сегодняшний день поселковый пляж в Межводном закрыт. Но мы подготовили совместно с главой Межводненского сельского поселения территорию, которая раньше как благоустроенный пляж не использовалась. Уже взяты пробы воды, готовятся матросы-спасатели, установлены детская и спортивная площадки, то есть достаточно хорошее место.

Заполняемость курортов Черноморского района довольно низкая. Глава администрации связывает это с ограничениями транспортной доступности.

- Пока что не так много у нас отдыхающих, как было даже в сравнении с этим же периодом прошлого года. У нас открыты все объекты размещения на берегу или около пляжей. Из-за низкой загрузки отельеры просят снизить аренду и предоставить госпомощь, как и оговаривалось, в размере четырех МРОТ на каждого сотрудника, - добавила Писарева.

ДЕШЕВЛЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

На курортах половина от обычного для июля турпотока Фото: Анна КИРИЕНКО

Цены на проживание остались на уровне прошлого года, что признают сами туристы. Но при этом удивляются - как так, туристов мало, а еще снижать не хотят? Граница рентабельности номера в гостевом доме проходит в районе 1,5 тысячи за сутки. По этой причине около 25% объектов хозяева решили не запускать в этом году, слишком высоки риски сработать в ноль или в убыток. Работающим нужно держаться в фарватере крупных отелей, поскольку они в борьбе за туриста идут на беспрецедентные для высокого сезона акции. Например, один из крупнейших объектов в Евпатории дает 40-процентную скидку на все категории номеров по тарифам с завтраком при проживании от 5 дней, и при тарифе «все включено» - скидку в 50%, начиная от 7 ночей проживания.

- В принципе, цены на посуточное жилье от скромных 2 тысяч рублей и выше. За 1,5 тысячи где-то на дачах или с туалетом во дворе тоже можно. Но элитная недвижимость стоит 10-15 тысяч рублей, - уточняет эксперт по недвижимости Наталья Массальская. - Управляющие гостевыми домами на восемь-десять номеров жалуются, что бронирование не происходит. Раньше у них еще в мае было все по конец августа расписано, одни и те же клиенты, их родственники, кумовья, друзья приезжали, из рук в руки передавали. Сейчас даже у этих постоянных домов нет клиентуры.

Основной турист на июль-август - спонтанный, который звонит поинтересоваться свободными номерами уже по приезде в Крым или непосредственно на стойке. Для отельеров это большое испытание на прочность, гибкость и готовность к заселению с колес и среди ночи. И, как говорят крымчане, у нас каждый сезон не похож на предыдущий, но мы как пионеры - всегда готовы.

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