Несчастливый пенсионер из села Счастливое: как 91-летний крымчанин остался без крыши над головой

Сейчас дедушка живет у соседей Фото: Ника АРМАШ

У 91-летнего пенсионера Ивана Орлова накануне Нового года сгорело единственное жилье, и ему пришлось переехать в сарай. Когда об этом узнали волонтеры, они тут же организовали сбор средств и приобрели фургончик. Но новое жилье пустует, а хозяин оказался в другом месте.

Сарай тоже непригоден для жизни Фото: Ника АРМАШ

ОДИН С ДЕТСТВА

Иван Иванович родился в Казахстане. Еще шестилетним мальчишкой оказался в детдоме. В семье не ладилось с деньгами, и родители сами отвели сына в приют. Иван Иванович помнит себя с пятилетнего возраста, и точная дата его рождения не известна. Возможно, пенсионеру на самом деле сейчас не 91 год, а 97.

- В документах записано 1932 год. Это дата, когда меня приняли в детский дом, - рассказывает Иван Иванович.

Единственное воспоминание из детства - совместный поход с сестрой на реку Ишим. Будучи старше Иван нашел родных. Правда, отца так и не увидел - его забрали на фронт. А мать при встрече сразу же узнала родного сына, но общаться не стала. Куда переехала сестра, Орлов не стал искать и сам решился на переезд. Он отправился в Крым и поселился в Гурзуфе. Там устроился разнорабочим в «Артек», где проработал 48 лет. Здесь же познакомился с будущей супругой – Анной. Но через 15 лет совместной жизни пара рассталась. Бывшая жена с дочкой остались жить в Гурзуфе, а Иван Иванович переехал в село Счастливое Бахчисарайского района в начале 2000-х. Он жил один в частном доме у реки, а дочка со временем вышла замуж и уехала в Мурманскую область, сейчас она там и живет с сыном. Каждый год они навещают старика.

ОСТАЛСЯ БЕЗ ДОМА

Спустя годы случилось несчастье - дом сгорел накануне нового 2023 года. Дело в том, что газа в селе нет, и в каждом доме проведено печное отопление. К пенсионеру приходили работники социальной службы. Проверяли, есть ли у него все необходимое. Помогали топить печку в доме и в бане.

Второй этаж дома сгорел дотла Фото: Ника АРМАШ

- Если печку не топил, то включал обогреватель. Старался быть внимательным. Но, видимо, не уследил в тот раз и остался без дома. Все сгорело, - печалится Иван Орлов.

Пенсионер не помнит пожара, и как сам выбрался из него. Но ожоговые рубцы не дают забыть это страшное событие. Пережитый стресс ухудшил здоровье Иван Ивановича. Его направили на лечение в 6 городскую больницу Симферополя. После выписки дед отправился в село и поселился в сарае, потому что от родного дома осталось пепелище.

Первый этаж дома - в аварийном состоянии, жить там невозможно Фото: Ника АРМАШ

Неравнодушные люди, которые знают Ивана Ивановича, помогли навести порядок в «новых» квадратных метрах. В сарае постелили деревянный пол, побелили стены и повесили ковры. Принесли мебель: кровать, стол, стул и шкафчик для вещей. Помогли и с техникой: установили холодильник, электрический камин и радиоприемник. Но долго жить в сарае пенсионер не смог - крыша быстро прохудилась от мощных ливней, и стало очень сыро.

В свой сарай Иван Иванович иногда приходит за вещами Фото: Ника АРМАШ

ПОМОГЛИ ВОЛОНТЕРЫ

Симферопольские волонтеры, узнав о сложной ситуации, отправились на помощь. Помогли разобрать сгоревший второй этаж. Во дворе установили спутниковую антенну и привезли пенсионеру телевизор.

- Часто приезжали к дедушке. Дружили. Мы же все когда-то будем старые. Иван Иванович одинок, за ним нужен уход. Помогали помыться, постричься, - рассказала волонтер Кристина.

Обратила внимание на жилищную проблему пожилого мужчины активистка Юлия Гаевская. Позже она отвезла пенсионера в Бахчисарайскую больницу и помогла с лечением. В медицинских выписках указана хроническая ишемия головного мозга, акинетико-ригидный синдром (замедление движений), церебральный атеросклероз и выраженные когнитивные нарушения.

- Давно слабо себя чувствую. Возраст все-таки. Но сдаваться болезням не хочу! Хочу еще пожить. Слава Богу, со мной добрые люди, - заявил Иван Орлов.

Юлия выставила объявление о сборе денег на новое жилье для дедушки. 200 тысяч рублей были собраны в кратчайшие сроки. Средств хватило для того, чтобы приобрести фургончик, который установили в селе Доброе, в Симферопольском районе. Иван Иванович хотел быть ближе к семье волонтеров, у которой живет еще один дедушка. Около двух месяцев пенсионер прожил в своем фургончике.

- Мы с мужем рады Ивану Ивановичу. Всегда вместе проводили свободное время, также и всегда вместе садились за стол, - рассказала Кристина, волонтер.

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ СТАЛО ХУЖЕ

Но беззаботная жизнь в Добром продлилась недолго. Пенсионер жаловался на головокружение, боли в пояснице, и уже не мог передвигаться самостоятельно. Кристина обратилась в «скорую помощь». Ивана Ивановича отправили в Бахчисарайскую больницу на две недели, а потом пенсионера отправили в поликлинику села Куйбышево.

- Его перевели из отделения неврологии с диагнозом ишемия и пролежнями. Волонтеры пришли и забрали его, завернув в простынь. Чуть не дрались тут с сотрудниками. Мы обращались в полицию, - сообщила Елена Химич, заведующая Куйбышевской поликлиникой, врач-терапевт.

Как выяснилось позже, к пожилому мужчине приехали не волонтеры, а соседи - семейная пара Андрей и Наталья. Они хотели навестить Иван Ивановича и пообщаться с ним. Но мужчине было настолько плохо, что он не мог нормально говорить.

- Когда пришли в палату, стали распаковывать пакеты с продуктами, заметили, что дедушке тяжело говорить. Мы стали расспрашивать, как он себя чувствует, что говорят врачи. Но он лишь вцепился в мою руку и умолял забрать его отсюда, - говорит Наталья, жительница села Счастливое.

Пенсионера действительно забрали из поликлиники со скандалом. Сначала медработники общались с семьей Кристины и не понимали, как Орлов может уехать с кем-то другим. После больницы дедушка потерял в весе, ему стало хуже.

Сам Иван Иванович считает, что в больнице его хотели сжить со свету и говорит, что его там якобы связывали.

ХОЧЕТ ЖИТЬ В ФУРГОНЧИКЕ

Сейчас Иван Иванович находится на неофициальном попечительстве у своих друзей-соседей, которые и забрали его из больницы. Между тем, с волонтерами пенсионер общаться не хочет, ведь он винит их во всех бедах, что приключились с ним в больнице.

- Мы не могли не забрать дедушку. Знакомы уже два года, с тех пор как сюда переехали. Он наш друг, - пояснил Андрей, житель села Счастливое.

Наталья и Андрей приютили пенсионера. Семью, у которой живет Орлов, уже успела навестить его дочь Ольга. Говорит, что рада бы забрать отца, но не может: ухаживает за сыном с умственной отсталостью. Дочь предлагала отцу другой выход - отправиться в дом престарелых.

Сейчас дедушка живет в родном селе Фото: Ника АРМАШ

- Я не хочу ни в какое социальное учреждение, боюсь, что там мои дни будут сочтены, - заявляет пенсионер.

Банковская карточка, на которую приходит пенсия, сейчас находится у Ивана Ивановича. Так что, дедушка, можно сказать, обеспечивает себя.

Но и пользоваться гостеприимством друзей мужчина не хочет. В планах пенсионера - жить в фургончике, который пустует в Добром. Теперь Иван Иванович хочет, чтобы жилье перевезли в Счастливое, где он проведет счастливую старость. Но увы, так быстро выполнить волю пенсионера невозможно. Как отмечают волонтеры, перевозка домика обойдется как минимум в 40 тысяч рублей, а переезжать снова в Доброе Иван Иванович уже не хочет, ведь он поссорился с волонтерами, с которыми жил до лечения в больнице.

Сейчас фургон стоит в селе Доброе Фото: Ника АРМАШ

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