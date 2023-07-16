Севастополь атаковали девять беспилотников в ночь на 16 июля

Ни один объект в море и на суше не пострадал Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ночь на воскресенье, 16 июля, Севастополь пытались атаковать девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, ПВО и флот работали около четырех утра по московскому времени. Атака беспилотников была замечена над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Развожаев отметил, что над морем сбили один БПЛА, пять подавили силами РЭБ. Кроме того, были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

– Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам, – отметил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что ни один объект в море и на суше в результате атаки беспилотников не пострадал.

– Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове, – добавил Развожаев.

Позднее губернатор сообщил, что еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари.

– Итого этой ночью сбили 2 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Сейчас в городе все спокойно, – заключил Развожаев.

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