Затруднений со стороны Керчи нет. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

По состоянию на 00.00 пятницы, 14 июля, перед и за Крымским мостом со стороны полуострова был свободен. Об этом сообщает Telegram-канал «Главный мост».

– В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Время ожидания до одного часа. Со стороны Керчи затруднений нет, - говорится в сообщении.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 14 ИЮЛЯ 2023

В полночь в очереди со стороны Тамани находится 150 машин. Со стороны Керчи затруднений не было.

Напомним, утром 13 июля пробка на Крымском мосту снова увеличилась до восьми километров. Очереди на проезд ожидали больше 500 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам не было.

Как сообщалось ранее, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.