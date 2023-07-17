Фото: Инфоцентр Крымский мост

Утро 17 июля началось с новости о том, что возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. Об этом в телеграм-канале рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Из-за ЧП также приостановили движение поездов и паромной переправы. Вся информация о движении появится в 9:00. Публикуем актуальную информацию о ЧП на Крымском мосту 17 июля.

Сергей Аксенов просит всех «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации». К тому же, сейчас принимаются все меры «для восстановления ситуации». На место ЧП уже выехали заместитель председателя Совета Министров республики Игорь Михайличенко и следователи.

ПУТИ ОБЪЕЗДА КРЫМСКОГО МОСТА 17 ИЮЛЯ 2023

Ситуация на Крымском мосту 17 июля 2023 такова, что в Минтрансе РФ рекомендуют автомобилистам выбирать маршрут до Крыма по новым территориям, так как движение по мосту для водителей закрыто. На подъездах к полуострову скопился затор. Чтобы доехать до Крыма, можно проложить путь через Ростов-на Дону, мимо Мариуполя, Бердянска, не доезжая Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя. Остановки разрешены только на заправочных станциях и в стационарных местах отдыха.

Путь объезда Крымского моста. Фото: glav_most/telegram

МАРШРУТ В КРЫМ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ РЕГИОНЫ

Расстояние от Москвы до Ялты по новому маршруту составит примерно 1800 километров, а путь от Ростова-на-Дону до Джанкоя займет около 6-7 часов.

Чтобы получить оперативную информацию и ответы на вопросы, в министерстве курортов Крыма создали координационный штаб. Как уточнил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале, для этого открыта горячая линия ведомства: 8 (800) 511-80-18.

Для того, чтобы проехать по альтернативному маршруту, нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.

Ходят ли поезда после ЧП на Крымском мосту 17 июля

По информации пресс-службы РЖД, поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Все составы, которые были задержаны в связи с происшествием на Крымском мосту, будут по возможности вводить в расписание.

Всю актуальную информацию о движении можно посмотреть на сайте РЖД.

Напомним, утром 17 июля произошло ЧП в районе 145-1 опоры Крымского моста на подъездах к полуострову. По информации главы республики Сергея Аксенова, на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Сейчас принимаются все нужные меры «для восстановления ситуации».

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