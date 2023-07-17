В пробках стоят только фуры: обстановка на выезде из Крыма в Херсонскую область 17 июля 2023

На самом пункте пропуска «Перекоп» легковых автомобилей вообще нет Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

После теракта на Крымском мосту на выезде из республики в сторону Херсонской области образовалась небольшая пробка. Затор возник из-за того, что на досмотр поехали те, кто с вечера ожидал своей очереди в Джанкое. Корреспондент КП отправился оценить ситуацию на пунктах пропуска «Джанкой» и «Перекоп» и узнать, действительно ли образовались дорожные заторы и очереди на досмотр.

ОЧЕРЕДЬ МОЖЕТ БЫТЬ, НО ТОЛЬКО ИЗ-ЗА КОЛОНН ГРУЗОВИКОВ

Сейчас работают три пункта пропуска - в Армянске, Джанкое, Перекопе. На всех введен упрощенный режим досмотра для недопущения очередей.

Пустая АЗС Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Дорога к Джанкою свободна, присутствуют только локальные пробки из-за медленной скорости движения большегрузов. Средняя скорость движения по трассе составляет 80 км в час, местами на легковом автомобиле можно разогнаться до 100-110 километров в час.

Фуры через новые российские регионы идут организованно. На пути к МАПП «Джанкой» несколько стоянок для грузовиков, где водители ожидают прибытия всех машин из колонны и уже оттуда все вместе стартуют к пункту пропуска.

Очередей на заправках нет Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Сегодня большегрузов стало больше, десятки машин утром из-за временного закрытия паромной переправы отправились в Джанкой.

- В 5 утра меня у переправы развернули сотрудники ГИБДД, сказали, что закрыто. Вот сейчас жду остальных и едем. Три часа уже тут, - рассказывает Виталий. Его коллега, водитель грузовика Scania под 161-м регионом ожидает своей колонны со вчерашнего вечера.

Дорога в сторону пункта пропуска пустая Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Очередей на АЗС нет. На крупных заправках пополняют запас в основном местные жители и жители Херсонской области, на их авто видны соответствующие номерные знаки.

В самом Джанкое обстановка спокойная, жизнь течет своим ходом. На объездной дороге, ведущей к МАППу традиционная картина - на обочинах большое количество грузовиков, многочисленные кафе с запахом жареных пирожков и автоприцепы с самсой из тандыра.

На 13.30 дня процедуры досмотра и паспортного контроля на пункте пропуска в Джанкое ожидали порядка 10 легковых машин. Из-за колонн грузовиков ситуация может временно меняться, время ожидания досмотра увеличиваться, но не существенно.

КПП в Джанкое Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Те, кто приехал со стороны Херсонской области, сообщают о большом дорожном заторе с той стороны, в основном из-за грузовиков. "Мы два часа стояли в очереди, попали под колонну грузовиков, - говорит Галина. Женщина не едет на отдых, хоть и рядом стоит большая багажная сумка. Галина едет на лечение в Республиканскую больницу имени Семашко.

- Очень бы хотелось отдохнуть в Крыму, но мы тоже на лечение, - рассказывает еще одна жительница Херсонской области.

Среди тех, кто переходил границу с Херсонской областью туристов нет, к таким можно причислить только несколько автобусов школьников, едущих в крымские детские оздоровительные лагеря.

«ПЕРЕКОП» И «АРМЯНСК» СВОБОДНЫ

Если в Джанкойском направлении все же могут возникнуть некоторые сложности с передвижением и пересечением границы, то на пути к МАПП «Перекоп»проблем возникнуть не должно. Трасса в Армянск лучше по своему состоянию, заторов вообще нет, количество грузовых автомобилей минимальное - не больше, чем на обычной междугородней трассе.

Так выглядит пункт пропуска в Джанкое Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

На самом пункте пропуска «Перекоп» легковых автомобилей вообще нет. Только несколько грузовиков из Херсонской области. По словам водителя фуры, следующей из Чаплинки, с той стороны границы также нет очереди, а большегрузы только из приграничных районов соседней области, из других регионов России в эту сторону не едут.

МАПП «Перекоп», как и рядом расположенный МАПП «Армянск», ввиду своей незагруженности может стать альтернативой для перемещения в сторону сухопутного коридора по новым субъектам РФ. К тому же на территории Херсонской и Запорожской областей для тех, кто движется по сухопутному коридору отменён комендантский час.

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