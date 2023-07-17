Константинов отметил, что Киев могут остановить две вещи Фото: Юлия МАРКИНА

Причиной ЧП на Крымском мосту 17 июля стала атака ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

- Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост, - отметил руководитель крымского парламента.

Константинов подчеркнул, что автомобильная часть транспортного перехода является исключительно гражданским объектом. По его словам, киевские власти не могли этого не знать.

- Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь, - подчеркнул председатель Госсовета.

Руководитель крымского парламента отметил, что представителей киевской власти могут остановить две вещи: лишение физической возможности таких ударов и неотвратимость возмездия. Константинов отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу обещал удары по центрам принятия решений.

Причина ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023

- Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам - воздастся, - заключил Константинов.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Есть альтернатива: пути объезда Крымского моста после ЧП 17 июля 2023

Доехать в Крым 17 июля можно через новые регионы (подробности)