Аксенов: в Крыму эвакуируют жителей нескольких сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе

Фото: архив «КП»

Власти Республики Крым приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов в радиусе пяти км от склада боеприпасов в Джанкойском районе, атакованного БПЛА ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

– Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет, – написал Аксенов.

Утром 24 июля Сергей Аксенов сообщил, что Крым атаковали украинские беспилотники, сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 11 дронов. Есть попадание в склад боеприпасов, также обломками беспилотника поврежден частный дом в Кировском районе. После ЧП в Джанкойском районе приостановлено движение поездов, перекрыта трасса Джанкой - Симферополь.

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