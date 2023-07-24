«Люблю наш Крым»: Надежда Бабкина отдыхает на полуострове и «постит» фото лавандовых полей

Певица восхитилась лавандой в Крыму. Фото: Tg-канал Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина проводит отпуск в Крыму. Полуостров народная артистка называет местом силы, поэтому, несмотря на трудности с логистикой, не стала отказывать себе в отдыхе.

- Мои дорогие! Вы знаете, как я люблю наш Крым. Побывав множество раз на полуострове, я продолжаю открывать его для себя, - написала художественный руководитель ансамбля «Русская песня» у себя в Telegram-канале.

В Крым звезда «Модного приговора» и «МодныйVSНародный» приехала сразу после окончания тура фестиваля-марафона «Песни России», с которым побывала в Курской области и Краснодарском крае.

Народная артистка называет Крым местом силы. Фото: Tg-канал Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина выступила на фестивале «Алые паруса» в «Артеке», где вместе с детьми побывала на показе «Чебурашки», провела творческий вечер в Ялте, во время которого ответила на многочисленные вопросы из зала, и встретилась с коллегой по сцене Сергеем Никоненко.

- С народным артистом Сергеем Никоненко не только дружим много лет, но также играем в одних спектаклях на сцене театра «Русская песня». И вдруг неожиданная встреча в Крыму, где Сергей Петрович снимается в новом фильме Сергея Жигунова под названием «Три друга, клад и матрос Кошка», - рассказала Бабкина.

С народным артистом Сергеем Никоненко, который снимается в фильме Сергея Жигунова в Крыму. Фото: Tg-канал Надежды Бабкиной

А сегодня солистка ансамбля «Русская песня» выложил яркие фото с лавандовых полей в Бельбекской долине. Артистка побывала на ферме, где выращивают эту культуру, и осталась в восторге от запаха трав.

- Аромат здесь и правда божественный! – восхитилась певица.

В прошлом году Надежду Бабкина прибыла в Крым поездом, ее торжественно встречали на железнодорожном вокзале Симферополя. Певица привезла в города Крыма фестиваль «Песни России», после чего осталась здесь отдыхать и даже сходила на концерт Григория Лепса, отказавшись от предложения спеть на пару.

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