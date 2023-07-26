Берегись каракурта: в Крыму расплодились смертельно опасные пауки

Размножению и миграции пауков способствует жара. Фото: Карадагский природный заповедник/"Вконтакте"

Популяция самых ядовитых пауков в России – каракуртов – заметно увеличилась в Крыму. Экологи рассказывают о встрече с ними в Евпатории, Саках, на Тарханкуте, на Керченском полуострове, а также в степных и прибрежных районах, где этому пауку максимально комфортно жить.

При этом увеличение численности этого вида пауков с тринадцатью красными точками на брюшке характерно для всего ареала, поясняет профессор кафедры биологии и зоологи КФУ им. Вернадского Сергей Иванов. Размножению и миграции способствует жара. В поиске новых территорий каракурты перемещаются севернее, где климат уже не такой суровый из-за глобального потепления.

Каракурты обычно прячутся под камнями. Фото: Карадагский природный заповедник/"Вконтакте"

- Это южный вид, характерный для Малой и Средней Азии. В Крыму он обычно встречался единично, но из-за высоких температур сейчас для него создались благоприятные условия. В последние лет десять каракурта становится больше. При этом он расселился, и появился уже и в Волгоградской области, - рассказал Сергей Иванов.

Сидеть каракурт может под камнем, в траве или на паутине. Наткнуться на него можно, если отодвинуть камень, например, обустраивая палатку.

При укусе его яд, если не вколоть специальную сыворотку, может быть смертельно опасен для человека, так как содержит нервно-паралитические токсины, которые воздействуют на дыхательный центр в продолговатом мозге.

Кроме покраснения в месте укуса, возникают болевые ощущения в животе, пояснице, груди, а через 20 минут и по всему телу. В тяжелых случаях начинаются проблемы с дыханием и возникает страх смерти. В группе риска - старики и дети.

- Если человеку своевременно не была оказана медицинская помощь, эти симптомы могут длиться сутки-двое и закончиться летальным исходом, - пояснил КП-Крым врач-токсиколог Крымского республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, доцент медакадемии КФУ им. Вернадского Анатолий Писарев.

Еще в середине прошлого века один из советских энтомологов предложил действенный, как тогда считалось, способ для разрушения впрыснутого под кожу яда – приложить к месту укуса каракурта спичечную головку и поджечь ее. Если сделать это в течение первых двух минут, яд разрушится от нагревания и не успеет всосаться.

Впрочем, современная медицина такой метод не приветствует. В качестве первой помощи медики советуют промыть место укуса водой, желательно с мылом, и обработать любым спиртосодержащим антисептиком или перекисью водорода.

- Нужно максимально быстро, в течение 15 минут, приложить к месту укуса холод. Это предотвратит распространение яда по организму. Кроме того, необходимо обездвижить укушенную конечность, и, до момента поступления в больницу, обеспечить пострадавшему обильное питье…Что касается поджигания спичечной головки на месте укуса, то это не дает терапевтического эффекта. Это дополнительная термическая травма, и не следует к этому прибегать, - отметил Анатолий Писарев.

Не менее важно, по словам медика, сфотографировать паука, чтобы врачи могли точно определить схему лечения и прибегнуть к введению нужного антидота.

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