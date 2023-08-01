Получил предоплату и купил пистолет: крымчанин готовился к убийству министра курортов и туризма

Обвиняемый действовал по заданию украинских спецслужб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму 25-летнего жителя поселка Советский обвиняют в пособничестве в приготовлении к убийству министра курортов и туризма республики, а также в хранении и перевозке оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Представитель украинских спецслужб запланировал преступления в отношении высокопоставленных крымских чиновников. Летом 2022 года он склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Находясь за пределами России, заказчик за деньги поручил подготовить убийство министра курортов и туризма. Представитель украинских спецслужб предоставил крымчанину информацию о конспирации и путях отхода после совершения преступления.

Житель Советского получил часть оплаты и незаконно купил пистолет Glock с патронами, а также взрывные устройства. Совершить убийство фигуранту не удалось, поскольку об этом замысле узнали сотрудники ФСБ.

– Поздним вечером 9 сентября 2022 года злоумышленник был задержан в Феодосии с оружием, которое планировалось использовать для убийства должностного лица, – сообщили в СК.

Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.

Напомним, сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать его автомобиль. Пособником СБУ оказался гражданин России, который специально обучался минно-взрывному делу на Украине. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным. Злоумышленника заключили под стражу. Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики.Он убежден, что удастся найти и наказать заказчиков преступления. Далее глава Крыма ответил террористам, готовившим его покушение.

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По словам главы Крыма, сейчас приняты достаточные меры по обеспечению его безопасности (подробности)