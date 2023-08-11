Переходила дорогу в неположенном месте: в Ялте под колесами легковушки погибла женщина

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Фото: МВД по Республике Крым

В Ялте женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 20:35 10 августа на десятом километре автодороги Ялта – Севастополь (поворот на Ливадийскую горбольницу).

– По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле LADA Granta в направлении Севастополя, совершил наезд на женщину-пешехода (на вид около 40 лет), которая переходила дорогу в неустановленном месте, – сообщили в МВД.

Фото: МВД по Республике Крым

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее КП-Крым писала, что в Феодосии автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте с коляской, в которой находился 2,5-годовалый ребенок.

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