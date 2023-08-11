Переходила дорогу в неположенном месте: в Ялте под колесами легковушки погибла женщина

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Фото: МВД по Республике Крым
В Ялте женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Авария произошла около 20:35 10 августа на десятом километре автодороги Ялта – Севастополь (поворот на Ливадийскую горбольницу).
– По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле LADA Granta в направлении Севастополя, совершил наезд на женщину-пешехода (на вид около 40 лет), которая переходила дорогу в неустановленном месте, – сообщили в МВД.
Фото: МВД по Республике Крым
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее КП-Крым писала, что в Феодосии автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте с коляской, в которой находился 2,5-годовалый ребенок.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Велосипедист погиб под колесами автомобиля под Симферополем
Велосипедист пересекал проезжую часть, не спешившись (подробнее)