Подключился Бастрыкин: скандал с вожатой в крымском лагере обернется уголовным делом

Председателю СК доложат об обстоятельствах инцидента. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении вожатой, оскорблявшей детей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В социальных сетях сообщалось, что в одном из детских лагерей Республики Крым вожатая оскорбляла воспитанников лагеря, а также применяла к ним физическую силу, – говорится в сообщении.

По факту случившегося местные следователи проводят проверку. Бастрыкин поручил завести уголовное дело. О какой именно статье идет речь, не уточняется. Об обстоятельствах происшествия руководитель крымского СК Владимир Терентьев должен будет доложить Бастрыкину.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором девушка, работавшая вожатой в крымском лагере «Мультфильм», кричала на детей из Шебекино Белгородской области. Сотрудница также оскорбляла их по национальному признаку. По информации некоторых Telegram-каналов, вожатая учится в одном из харьковских вузов. Девушку отстранили от должности. В прокуратуре Крыма сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

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