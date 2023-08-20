В Крыму заплатят 100 млн рублей рисоводам, пострадавшим от подрыва дамбы Каховской ГЭС

Речь идет о девяти организациях Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Крымским рисоводческим предприятиям, пострадавшим от последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС, заплатят около 100 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Пострадавших от последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС у нас немного, поскольку переключение на воду из Северо-Крымского канала в полном объеме не произошло, – подчеркнул руководитель крымского парламента.

Глава законодательной власти республики отметил, что предприятия, начавшие выращивать рис, составили свои заявки на получение поддержки. Константинов пояснил, что речь идет о девяти компаниях. В общей сложности им нужно около 100 млн рублей.

Подрыв дамбы председатель Госсовета назвал экологической катастрофой для Херсонской области. По его словам, необходимо оценить ущерб от этого преступления, совершенного киевскими властями.

Ранее сообщалось, что в случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы. При этом отмечалось, что что большой беды для сельского хозяйства не будет, так как аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.

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