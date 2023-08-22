Покатали девочку на спине: в сериале Сергея Жигунова в Крыму приняли участие дельфины

В сериале Сергея Жигунова появятся два новых артиста - дельфины Гена и Гектор. Фото: Виктория Жигунова\Telegram

Российский актер и режиссер Сергей Жигунов продолжает снимать в Крыму приключенческий сериал «Три друга, клад и матрос Кошка». В подростковой киноленте задействовано рекордное количество крымских актеров. Как рассказывал «Комсомолке» сам «гардемарин», выступающий в качестве продюсера проекта, на экране появятся 56 артистов с полуострова, 14 из которых - дети. Однако Сергей Жигунов решил закрутить сюжет по максимуму и привлечь к съемкам…дельфинов!

Вот уже несколько месяцев «гардемарин» Жигунов находится в Крыму - работа «кипит», ведь сериал должен получиться не только авантюрным, но и смешным. Часто сопровождает на съемках продюсера любящая супруга Виктория Жигунова, которая с удовольствием делится с подписчиками интересными моментами. Вот и недавно в съемках поучаствовали и постояльцы Алуштинского дельфинария - афалин Гену и Гектора.

Подробности съемок пока не разглашаются, но уже сейчас понятно, что зрителей ждет что-то поистине грандиозное. Ведь дельфины выполняли сложные трюки, и даже покатали на своей спине исполнительницу одной из главных ролей - юную актрису Катю Темнову.

- Они очень хорошие, - эмоционально высказалась после съемок Катя.

А «сериальной маме» Кати - артистке Галине Безрук - даже удалось приручить млекопитающих.

- За несколько дублей без режиссера дельфин Гена выучил, в какой именно момент Галина дает ему рыбку и уже ждал, когда же сцена будет заканчиваться, и ему кинут вкусненькое, - рассказала Виктория Жигунова.

Виктория Жигунова осталась в восторге от милых млекопитающих. Фото: Виктория Жигунова\Telegram

Афалины не оставили равнодушными никого. К Гене и Гектору привязалась вся съемочная группа. А супруга Сергея Жигунова даже погладила артистов на прощание.

- Невозможно прекрасные космические существа - красивые, разумные, - заключила Виктория Жигунова.

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