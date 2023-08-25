Развернула флаг Керчи на Северном полюсе: школьница из Крыма побывала в экспедиции на атомном ледоколе

Школьница развернула на Северном полюсе флаг родного города. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Арктические приключения школьницы из Керчи Леры Маллаевой подошли к концу. В начале августа 15-летняя крымчанка выиграла конкурс Росатома «Ледокол знаний», и вместе с еще 86 победителями из разных уголков страны отправилась на Северный полюс!

Экспедиция стартовала в Мурманске – в порту ребят встретил атомный ледокол «50 лет Победы». Это была уже четвертая научно-просветительская экспедиция, принять участие в которой смогла и одаренная девушка из Крыма. Перед поездкой на север России Лера Маллаева встретилась с мэром Керчи Святославом Брусаковым, который передал ей флаг родного города. Стяг школьница пообещала растянуть на просторах Арктики.

В экспедицию отправились одаренные ребята со всех частей нашей большой страны. Фото: пресс-служба Росатома

И вот 10 незабываемых дней экспедиции позади. За это время ребята успели познакомиться с мирными атомными технологиями, а также отметить 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути. Как «Комсомолке» рассказала сама Лера Маллаева, поездка в Арктику завершилась 24 августа.

- Это были незабываемые десять дней! Мы узнали столько нового и увидели невероятные красоты природы Севера и белых медведей. На самом деле, было даже не сильно холодно. И, конечно, я развернула флаг Керчи на Северном полюсе, - поделилась впечатлениями крымчанка.

Лера отмечает, что испытывала в этот момент невероятную гордость за родной город.

Несмотря на то, что девушка отправилась на север из солнечного Крыма, она признается - холодно не было. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Ну, может быть, чуть-чуть. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

РАССКАЗЫ ОБ АНТАРКТИДЕ

На протяжении всей экспедиции ребят сопровождали наставники и эксперты, в числе которых чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и заслуженный полярник Виктор Боярский.

Лере удалось лично познакомиться с заслуженным полярником России Виктором Боярским. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Виктор Боярский, неоднократно побывавший и на Северном, и на Южном полюсах, рассказал школьникам о своих путешествиях. Как отмечает Лера Маллаева, больше всего ей понравились воспоминания об экспедиции в Антарктиду. А уроженец Крыма Сергей Карякин провел шахматные турниры со всеми желающими. В общем, скучать точно не приходилось.

Лера насладилась потрясающими видами. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

И увидела белых медведей. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

ДОРОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

В родной Керчи школьниц уже с нетерпением ждут мама и друзья. Как рассказала Лера, сейчас она находится в Москве. Вернуться на полуостров она должна была 26 августа, но, судя по всему, придется задержаться на материке.

- Я рано утром летела из Мурманска в Москву, но из-за тумана задержали самолет. И я опоздала на поезд до Крыма. Сопровождающие должны купить другие билеты, поэтому, пока неясно, когда я буду дома, - говорит Лера Маллаева.

Но даже трудности с дорогой не могут испортить впечатления от поездки. Ведь мало кто может похвастаться тем, что побывал на Северном полюсе!

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