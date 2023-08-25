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25 августа 2023 12:15

Развернула флаг Керчи на Северном полюсе: школьница из Крыма побывала в экспедиции на атомном ледоколе

Школьница из Крыма развернула флаг Керчи на Северном полюсе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Школьница развернула на Северном полюсе флаг родного города. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Школьница развернула на Северном полюсе флаг родного города. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Арктические приключения школьницы из Керчи Леры Маллаевой подошли к концу. В начале августа 15-летняя крымчанка выиграла конкурс Росатома «Ледокол знаний», и вместе с еще 86 победителями из разных уголков страны отправилась на Северный полюс!

Экспедиция стартовала в Мурманске – в порту ребят встретил атомный ледокол «50 лет Победы». Это была уже четвертая научно-просветительская экспедиция, принять участие в которой смогла и одаренная девушка из Крыма. Перед поездкой на север России Лера Маллаева встретилась с мэром Керчи Святославом Брусаковым, который передал ей флаг родного города. Стяг школьница пообещала растянуть на просторах Арктики.

В экспедицию отправились одаренные ребята со всех частей нашей большой страны. Фото: пресс-служба Росатома

В экспедицию отправились одаренные ребята со всех частей нашей большой страны. Фото: пресс-служба Росатома

И вот 10 незабываемых дней экспедиции позади. За это время ребята успели познакомиться с мирными атомными технологиями, а также отметить 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути. Как «Комсомолке» рассказала сама Лера Маллаева, поездка в Арктику завершилась 24 августа.

- Это были незабываемые десять дней! Мы узнали столько нового и увидели невероятные красоты природы Севера и белых медведей. На самом деле, было даже не сильно холодно. И, конечно, я развернула флаг Керчи на Северном полюсе, - поделилась впечатлениями крымчанка.

Лера отмечает, что испытывала в этот момент невероятную гордость за родной город.

Несмотря на то, что девушка отправилась на север из солнечного Крыма, она признается - холодно не было. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Несмотря на то, что девушка отправилась на север из солнечного Крыма, она признается - холодно не было. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Ну, может быть, чуть-чуть. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Ну, может быть, чуть-чуть. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

РАССКАЗЫ ОБ АНТАРКТИДЕ

На протяжении всей экспедиции ребят сопровождали наставники и эксперты, в числе которых чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и заслуженный полярник Виктор Боярский.

Лере удалось лично познакомиться с заслуженным полярником России Виктором Боярским. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Лере удалось лично познакомиться с заслуженным полярником России Виктором Боярским. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Виктор Боярский, неоднократно побывавший и на Северном, и на Южном полюсах, рассказал школьникам о своих путешествиях. Как отмечает Лера Маллаева, больше всего ей понравились воспоминания об экспедиции в Антарктиду. А уроженец Крыма Сергей Карякин провел шахматные турниры со всеми желающими. В общем, скучать точно не приходилось.

Лера насладилась потрясающими видами. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Лера насладилась потрясающими видами. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

И увидела белых медведей. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

И увидела белых медведей. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

ДОРОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ

В родной Керчи школьниц уже с нетерпением ждут мама и друзья. Как рассказала Лера, сейчас она находится в Москве. Вернуться на полуостров она должна была 26 августа, но, судя по всему, придется задержаться на материке.

- Я рано утром летела из Мурманска в Москву, но из-за тумана задержали самолет. И я опоздала на поезд до Крыма. Сопровождающие должны купить другие билеты, поэтому, пока неясно, когда я буду дома, - говорит Лера Маллаева.

Но даже трудности с дорогой не могут испортить впечатления от поездки. Ведь мало кто может похвастаться тем, что побывал на Северном полюсе!

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