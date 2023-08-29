Школьница, побывавшая на Северном полюсе, вернулась в Крым

Лера Маллаева была в экспедиции в Арктике на протяжении десяти дней. Фото предоставлено Лерой Маллаевой

Керченская школьница Лера Маллаева, побывавшая на Северном полюсе, благополучно вернулась домой в Крым после десятидневной экспедиции. Как девушка сообщила корреспонденту «Комсомолки», несмотря на некоторые сложности с дорогой из Мурманска, добраться до полуострова не составило проблем.

Напомним, 15-летняя школьница из Керчи выиграла конкурс Росатома «Ледокол знаний» и отправилась в Арктику. В экспедиции участвовали одаренные подростки из разных уголков России. В течение 10 дней ребята знакомились с мирными атомными технологиями и отмечали исторические события. На Северном полюсе Лера развернула флаг родной Керчи, а также лично познакомилась с полярником Виктором Боярским и чемпионом мира по шахматам Сергеем Карякиным.

Прибыть в республику Лера Маллаева должна была еще 26 августа, однако из-за погодных условий вылет самолета из Мурманска в Москву задержали, и девушка опоздала на поезд. Но теперь все трудности позади.

- Домой добралась благополучно. Организаторы купили билет на другое время, проблем никаких не возникло, - подчеркнула крымчанка.

Тем не менее, жажда знаний не позволяет Лере долго находиться на одном месте.

- Прямо сейчас у меня поезд на другую образовательную программу, - сообщила Лера корреспонденту «КП».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Развернула флаг Керчи на Северном полюсе: школьница из Крыма побывала в экспедиции на атомном ледоколе

Школьница из Крыма развернула флаг Керчи на Северном полюсе (подробнее)