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31 августа 2023 14:15

Уезжают, но обещают вернуться: туристы не боятся хамства и высоких цен в Крыму

Туристы в Крыму не оценили высокие цены летом 2023 года
Илья АНДРЕЙЧЕНКО
Некоторые туристы за лето несколько раз приехал на крымские пляжи

Некоторые туристы за лето несколько раз приехал на крымские пляжи

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Крымский полуостров вошел в первую пятерку регионов, куда жители нашей страны хотят вернуться на отдых в 2024 году. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России, указывая, что возвратность в этой отрасли является важным показателем качества туристического продукта или направления.

Вот и Симферопольский железнодорожный вокзал становится особенно многолюдным два раза в день. Утром, когда из разных регионов приходят поезда и привозят отдыхающих и вечером, когда уже отдохнувшие и загорелые жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России покидают Крым.

Корреспондент «Комсомолки» посетил железнодорожный вокзал Симферополя, чтобы убедиться действительно ли отдыхающие планируют вернуться в следующем году.

ФАНАТЫ ПОЛУОСТРОВА

Те, кто планирует провести свой следующий отпуск в Крыму, в основном говорят о том, что на полуострове они не в первый раз – это эдакие фанаты отдыха на южном побережье. Их устраивают и цены, и уровень сервиса и качество еды в заведениях общественного питания.

Корреспондент "Комсомолки" спросил отдыхающих, понравился ли им отпуск в Крыму

Корреспондент "Комсомолки" спросил отдыхающих, понравился ли им отпуск в Крыму

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Покидает полуостров, но обещает обязательно вернуться София из Калуги, учитель русского языка и литературы. Она отдыхала в Алупке.

- Большой двор и в несколько ярусов расположены номера. Я снимала помещение на одного за 1300 рублей в сутки, - рассказывает женщина и добавляет, что уже третий раз отдыхает в этом южнобережном городе. А в будущем году обязательно возьмет с собой маму.

Тихий отдых в Алупке Софии как раз по душе: она не любит шумных пляжных вечеринок и громкой музыки.

- Рядом с номерами, буквально в 200 метрах находился пляж, там было всегда тихо и немноголюдно. Особенно нравилась вечерняя чарующая атмосфера легкого прибоя и прохладного морского бриза, - делится впечатлениями женщина.

А Гульнара с мужем приехали из Казани. Добирались с пересадками, но если такое путешествие снова придется повторить в 2024 году, то они обязательно это сделают. Семья уже несколько лет приезжает в Судак и останавливается в одном и том же гостевом доме.

- Мы звоним напрямую хозяину и он нас уже с весны начинает ждать. Очень добрый и отзывчивый человек. Жарит шашлык для гостей, решает быстро все возникающие вопросы, - делится своими впечатлениями Гульнара.

Муж женщины добавляет, что в первый раз бывал в Крыму в 1987 году, а после развала СССР – в 2005. С 2017 года они с женой, иногда с дочерью и ее мужем, бывают в Крыму постоянно и в разные времена года.

Туристам все больше нравится отдыхать в Крыму

Туристам все больше нравится отдыхать в Крыму

Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Еще одним фанатом пляжей и горных троп можно назвать Сергея. Он с палаткой обошел практически все крымские вершины, иногда останавливаясь в гостиницах на ночлег. На поезде он уже уезжает в Санкт-Петербург, а оттуда – домой в Выборг. Сергей говорит, что ему нравятся крымчане: веселые, добродушные, отзывчивые.

ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

Однако есть и такие гости Крыма, которые, побывав на полуострове в этом году впервые, больше не собираются возвращаться. Жалобы у таких на качество крымского сервиса, на высокие цены на рынках и в магазинах, на качество связи и мобильного интернета.

- Хамство буквально везде, начиная от вашего вокзала и заканчивая таксистами. Кстати, эти постоянно пытаются обмануть и получить больше положенного, - говорит мужчина средних лет с большим красным чемоданом.

Пытаюсь ему возразить, что хамством в большинстве случаев и отвечают на хамство, однако он не стал меня слушать и отошел. А вот с Евгенией удалось поговорить более предметно. Женщина впервые приехала в Крым и пока не знает, вернется или нет. Основная причина не ехать на полуостров – цены.

- Говорили, что отельеры в Крыму снизили стоимость на 30%. Но, видимо, это только на бумаге, потому, что по факту отдыхать у вас дороже, чем в Турции. Была бы нормальная возможность сейчас отдыхать в других местах, то с радостью, так как в Крыму дорого, - резюмирует Евгения.

Многие туристы действительно планируют вернуться в следующем году

Многие туристы действительно планируют вернуться в следующем году

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В целом, можно констатировать факт, что жители других регионов страны в большинстве хотят вернуться в Крым на отдых. Это подтверждает и глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- Ожидания хорошего уровня сервиса среди отдыхающих оправдались. Многие гости приезжали по нескольку раз на полуостров с материка – уезжали, решали свои вопросы и возвращались обратно, в течение лета могли вернуться дважды, - рассказала «КП-Крым» Наталья Стамбульникова.

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