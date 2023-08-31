Уезжают, но обещают вернуться: туристы не боятся хамства и высоких цен в Крыму

Некоторые туристы за лето несколько раз приехал на крымские пляжи Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Крымский полуостров вошел в первую пятерку регионов, куда жители нашей страны хотят вернуться на отдых в 2024 году. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России, указывая, что возвратность в этой отрасли является важным показателем качества туристического продукта или направления.

Вот и Симферопольский железнодорожный вокзал становится особенно многолюдным два раза в день. Утром, когда из разных регионов приходят поезда и привозят отдыхающих и вечером, когда уже отдохнувшие и загорелые жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России покидают Крым.

Корреспондент «Комсомолки» посетил железнодорожный вокзал Симферополя, чтобы убедиться действительно ли отдыхающие планируют вернуться в следующем году.

ФАНАТЫ ПОЛУОСТРОВА

Те, кто планирует провести свой следующий отпуск в Крыму, в основном говорят о том, что на полуострове они не в первый раз – это эдакие фанаты отдыха на южном побережье. Их устраивают и цены, и уровень сервиса и качество еды в заведениях общественного питания.

Корреспондент "Комсомолки" спросил отдыхающих, понравился ли им отпуск в Крыму Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Покидает полуостров, но обещает обязательно вернуться София из Калуги, учитель русского языка и литературы. Она отдыхала в Алупке.

- Большой двор и в несколько ярусов расположены номера. Я снимала помещение на одного за 1300 рублей в сутки, - рассказывает женщина и добавляет, что уже третий раз отдыхает в этом южнобережном городе. А в будущем году обязательно возьмет с собой маму.

Тихий отдых в Алупке Софии как раз по душе: она не любит шумных пляжных вечеринок и громкой музыки.

- Рядом с номерами, буквально в 200 метрах находился пляж, там было всегда тихо и немноголюдно. Особенно нравилась вечерняя чарующая атмосфера легкого прибоя и прохладного морского бриза, - делится впечатлениями женщина.

А Гульнара с мужем приехали из Казани. Добирались с пересадками, но если такое путешествие снова придется повторить в 2024 году, то они обязательно это сделают. Семья уже несколько лет приезжает в Судак и останавливается в одном и том же гостевом доме.

- Мы звоним напрямую хозяину и он нас уже с весны начинает ждать. Очень добрый и отзывчивый человек. Жарит шашлык для гостей, решает быстро все возникающие вопросы, - делится своими впечатлениями Гульнара.

Муж женщины добавляет, что в первый раз бывал в Крыму в 1987 году, а после развала СССР – в 2005. С 2017 года они с женой, иногда с дочерью и ее мужем, бывают в Крыму постоянно и в разные времена года.

Туристам все больше нравится отдыхать в Крыму Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Еще одним фанатом пляжей и горных троп можно назвать Сергея. Он с палаткой обошел практически все крымские вершины, иногда останавливаясь в гостиницах на ночлег. На поезде он уже уезжает в Санкт-Петербург, а оттуда – домой в Выборг. Сергей говорит, что ему нравятся крымчане: веселые, добродушные, отзывчивые.

ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

Однако есть и такие гости Крыма, которые, побывав на полуострове в этом году впервые, больше не собираются возвращаться. Жалобы у таких на качество крымского сервиса, на высокие цены на рынках и в магазинах, на качество связи и мобильного интернета.

- Хамство буквально везде, начиная от вашего вокзала и заканчивая таксистами. Кстати, эти постоянно пытаются обмануть и получить больше положенного, - говорит мужчина средних лет с большим красным чемоданом.

Пытаюсь ему возразить, что хамством в большинстве случаев и отвечают на хамство, однако он не стал меня слушать и отошел. А вот с Евгенией удалось поговорить более предметно. Женщина впервые приехала в Крым и пока не знает, вернется или нет. Основная причина не ехать на полуостров – цены.

- Говорили, что отельеры в Крыму снизили стоимость на 30%. Но, видимо, это только на бумаге, потому, что по факту отдыхать у вас дороже, чем в Турции. Была бы нормальная возможность сейчас отдыхать в других местах, то с радостью, так как в Крыму дорого, - резюмирует Евгения.

Многие туристы действительно планируют вернуться в следующем году Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

В целом, можно констатировать факт, что жители других регионов страны в большинстве хотят вернуться в Крым на отдых. Это подтверждает и глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- Ожидания хорошего уровня сервиса среди отдыхающих оправдались. Многие гости приезжали по нескольку раз на полуостров с материка – уезжали, решали свои вопросы и возвращались обратно, в течение лета могли вернуться дважды, - рассказала «КП-Крым» Наталья Стамбульникова.

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