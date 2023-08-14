Экономный «люкс»: в отелях Крыма финал лета-2023 пройдет под эгидой скидок

Последние две недели лета наплыва курортников не принесут Фото: Анна КИРИЕНКО

Две недели осталось до окончания высокого туристического сезона в Крыму. Последние дни августа – время массового отъезда курортников, которых в этом году было и так немного. Сентябрь не обещает сюрпризов, хоть по температуре давно вошел в календарь, как «четвертый месяц лета». Но в отличие от предыдущих лет есть существенный плюс – возможность отдохнуть в лучших отелях по сходной цене.

СЕЗОН УПАЛ НА ТРЕТЬ

Эксперты туристической отрасли были едины в своих прогнозах - летом 2023 года в Крым приедет почти на треть меньше туристов, чем в прошлом году. В цифрах это выглядит так – если летом-2022 на полуострове отдохнули 4, 2 миллиона человек, то в этом году не больше 3 миллионов. Для сравнения - столько же Крым принял сразу же после вхождения в Российскую Федерацию в 2014 году, когда работали старенький аэропорт «Симферополь» и Керченская паромная переправа.

Туристов на полуострове в этом году мало Фото: Анна КИРИЕНКО

- Конечно, Крым - главный аутсайдер, - заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, - На самом деле, республика недополучит примерно четыре миллиона туристов. И здесь не только вина какой-то транспортной логистики, но и вина крымских отельеров, которые не понимали, когда мы просили в марте-апреле скидки, понимая, что будет сложно. И одни снижали цены на апрель-май, а другие - до конца августа. И вот по картине июня еще до взрыва на мосту – два соседних отеля в Евпатории. Один давал дисконт на 40% в июне и у него была загрузка 82%, а другой - максимум на две недели и с меньшим дисконтом. И у этого отеля загрузка была 50% и даже меньше - 48%. И сейчас даже те отели, что снизили цену, зарабатывают и получают туристов. А те, кто держал высокую цену в надежде, что все устаканится, они в диком проигрыше.

«ПОПРАВКА» НА МОСТ

Высокую цену отельеры действительно держали до атаки на Крымский мост 17 июля. Но после, с учетом аннулирования броней, цена пошла на спад, и сейчас сложилась уникальная ситуация, когда отдохнуть в высококлассном отеле можно по цене межсезонья.

- К сожалению, после событий на мосту мы не восстановили темпы бронирования, - пояснил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, - Аннуляции прекратились, но темпы бронирования сократились, и они не восстанавливаются. Уже видна завершающая сезон тенденция, и лучший для нас сценарий - это уровень прошлого года, а в некоторых случаях он будет хуже. Поэтому, я думаю, что средний уровень загрузки работающих объектов может в итоге по сезону сложиться в 35-40%. Будут, конечно, отступления. Кто-то лучше сработает, кто-то хуже, но прогноз такой.

На курортах свободно, и цены радуют Фото: Анна КИРИЕНКО

Равномерности в загрузке курортов нет. Как всегда, лидирует Южный берег Крыма, но даже там лучше заполнены дорогие отели. Потому что изначально выставленная цена на летний период позволяла делать акции и скидки, предлагая туристам пакеты с 50-процентным дисконтом. И хотя в абсолютных цифрах это не выгладит дешевым отдыхом, но размер скидки сделал его привлекательным.

- Когда объект сбрасывает 50% при реально высоких ценах, это становится более привлекательным продуктом. У нас масса примеров, когда дорогие объекты опускали цены на 40-60%. Поэтому мы видим по статистике, что разница в уровне бронирования в отелях две «звезды» и четырех-пятизвездочных отелях приблизительно в два раза. Упало бронирование по дешевым объектам, потому что это время, когда можно позволить себе отдых в дорогом отеле за лояльную цену - действительно позитив для потребителя, и он этим пользуется во многих случаях.

Лидеры продаж в сегменте 4-5 «звезд» - санаторий «Форос», отель «Ялта-Интурист», резиденция «Крымский бриз», по стоимости на 40% дешевле прошлогоднего августа, и хотя это 10-14 тысяч за номер на двоих с завтраком, турист делает выбор именно такого отдыха. Даже крымчане, которым обычно провести уикенд летом в комфортабельном отеле не по карману, в этом году стараются воспользоваться такой возможностью.

ДОТЯНУТЬ ДО СЕЗОНА

Такой демпинг самим отелям выльется в убытки. Высокий сезон всегда был временем основного заработка, а без него дотянуть до следующего лета сложно. Зимние каникулы с «закрытым» небом не принесут значительного турпотока, а значит большинство примет решение закрыться, или искать другие способы заработка, как уже было в ковидный период – отели оказывали услуги населению, работали как спортзалы, химчистки, занимались доставкой готовых блюд. Обещанная помощь государства в 4 МРОТ на каждого сотрудника по опыту прошлых лет подходит только тем отелям, которые держат стабильный коллектив круглый год, а большинство на зиму сокращают штат. Поэтому озвученные планы по лечению и реабилитации участников СВО в Крыму помогут продержаться отрасли на плаву.

Показатели турпотока ожидаются на уровне трех миллионов человек Фото: Анна КИРИЕНКО

- У нас уже был период 2014 года, когда значительные объемы соцстраховских денег были выделены для Крыма, и многие объекты участвовали в этих программах, - напомнил Пылов, - Но тогда была ситуация проще с транспортной доступностью, и люди приехали. Как будет сейчас решаться эта проблема не совсем понятно. В любом случае, любое количество денег будет в поддержку, если будет госпрограмма и бюджет на закупку услуг санатория, возможно каких-то отелей с оздоровлением. Но пока нет никаких предложений.

В прошлом году Крым потерял 30% турпотока из-за моратория на пассажирские авиаперевозки. По итогам года на полуострове отдохнули около 6 миллионов человек. В этом году Российский союз туриндустрии прогнозирует потерю еще трети туристов из-за транспортных ограничений и угроз безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сезон поехал»: курортное лето началось с пробок на Крымском мосту

Средний уровень бронирования отелей на июль в Крыму составляет более 52% (подробнее)

Бронь с колес и местные туристы: майские праздники провалили старт сезона в Крыму

Малые отели в Крыму во время майских праздников были загружены на 30-40% (подробнее)