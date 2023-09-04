Грозит до 7 лет: в Ялте будут судить водителя грузовика, который пьяным сбил подростка

Проходить медицинское освидетельствование обвиняемый отказался. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Ялте жителя Севастополя обвиняют в том, что он пьяным устроил ДТП, в результате которого пострадал подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, авария произошла 26 мая. Около 13:15 грузовик Shacman ехал по улице Блюхера. Машина съехала с дороги, опрокинулась на административное здание компании по вывозу мусора и подмяла под себя четверых человек. В больницу были доставлены трое сотрудников предприятия и 14-летний подросток, который в тот момент шел по тротуару в направлении от дома. Его травмы оказались самыми тяжелыми. По словам мамы парня Ольги Стрелецкис, у Даниила отек мозга, множественные травмы, переломы и разрывы внутренних органов.

В прокуратуре отметили, что грузовик вез более 25 тонн асфальтобетонной смеси.

– Обвиняемый избрал неправильные приемы управления транспортным средством, что в процессе движения привело к перегреву тормозной системы, снижению эффективности и ее дальнейшему отказу, – отметили в надзорном ведомстве.

Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. Поэтому было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. Фигуранта заключили под стражу.

– Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигуранту грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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