Минобороны: над Крымом сбит украинский беспилотник

Над Крымом сбит вражеский дрон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 5 сентября российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

– Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, – говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 4 сентября над Черным морем вблизи Крыма был сбит украинский дрон самолетного типа. Кроме того, в ту же ночь в северо-западной части акватории Черного моря российская морская авиация уничтожила четыре военных катера американского производства с десантом ВСУ.

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