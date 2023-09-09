На северо-западе Крыма сбили вражеский БПЛА

Жителей призывают сохранять спокойствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 9 сентября, в Крыму был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, инцидент произошел в северо-западном районе Крыма. Беспилотник сбили силы противовоздушной обороны.

– Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации, – написал Аксенов.

Как сообщалось ранее, 8 сентября в Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник. Это произошло на севере полуострова.

Напомним, утром 5 сентября также сообщалось о сбитом вражеском беспилотнике над территорией республики. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым БПЛА самолетного типа. А еще один украинский дрон был сбит днем ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черном море уничтожены четыре украинских катера, которые шли к Крыму

Российские самолеты уничтожили четыре военных катера с десантом ВСУ (подробнее)