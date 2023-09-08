На севере Крыма сбили украинский беспилотник

ПВО сработала на севере Крыма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму силами российской системы противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие, - отметил Сергей Аксенов.

Руководитель республики призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Напомним, утром 5 сентября также сообщалось о сбитом вражеском беспилотнике над территорией республики. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым БПЛА самолетного типа. А еще один украинский дрон был сбит днем ранее. Кроме того, в ночь на 4 сентября в северо-западной части акватории Черного моря морская авиация России уничтожила четыре военных катера американского производства с десантом ВСУ.

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