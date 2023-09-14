Авиация Черноморского флота уничтожила украинский безэкипажный катер

Это произошло 14 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 14 сентября, в Черном море российская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

– В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ, – отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 14 сентября корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» уничтожил пять атаковавших его безэкипажных катеров.Инцидент произошел около пяти утра в акватории Черного моря.

Напомним, 14 сентября в Крыму средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел около 5.30. Киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по российским объектам.