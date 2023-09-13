ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь: горит негражданский объект

Развожаев сообщил о пожаре в Южной бухте Фото: Александр КОЛБАСОВ

Ракетная атака произошла в ночь на среду, 13 сентября, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

- Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки, - написал губернатор около 04:00 утра.

По его словам, сейчас на месте работают необходимые службы, а пожару присвоен четвертый класс.

Губернатор также попросил сохранять спокойствие и уточнил, что продолжается контроль воздушной обстановки. Наготове находятся все оперативные службы. Более подробную информацию Развожаев пообещал дать позже.

Напомним, в субботу, 9 сентября, в Крыму сбили еще два вражеских беспилотника.

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