ВСУ совершили ракетную атаку на Севастополь: горит негражданский объект

Развожаев сообщил о пожаре в Южной бухте
Фото: Александр КОЛБАСОВ
Ракетная атака произошла в ночь на среду, 13 сентября, в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
- Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработало. В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте. По предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки, - написал губернатор около 04:00 утра.
По его словам, сейчас на месте работают необходимые службы, а пожару присвоен четвертый класс.
Губернатор также попросил сохранять спокойствие и уточнил, что продолжается контроль воздушной обстановки. Наготове находятся все оперативные службы. Более подробную информацию Развожаев пообещал дать позже.
Напомним, в субботу, 9 сентября, в Крыму сбили еще два вражеских беспилотника.
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