На западе Крыма силы ПВО сбили еще два беспилотника

Аксенов призвал жителей доверять только официальным источникам информации Фото: REUTERS

В субботу, 9 сентября, в Крыму сбили еще два вражеских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма, – написал руководитель региона.

Аксенов призвал жителей доверять только официальным источникам информации.

Напомним, 9 сентября в Крыму был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в северо-западном районе Крыма.

Как сообщалось ранее, 8 сентября в Крыму силы ПВО сбили украинский беспилотник. Это произошло на севере полуострова.

Напомним, утром 5 сентября также сообщалось о сбитом вражеском беспилотнике над территорией республики. Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым БПЛА самолетного типа. А еще один украинский дрон был сбит днем ранее.

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